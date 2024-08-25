在兩岸「澳門和合論壇」舉辦前夕，想談談這些年來推動兩岸「政治性對話」的心路歷程與感想。

兩岸關係的本質是政治問題，兩岸要和平，就必須對話以尋求妥協與共識，如果不溝通對話，那必然是以冷冰冰的經濟或軍事實力來決定結果。1992年曾經有過的一場政治對話，確實曾為兩岸開啟了一段美好的交流歲月。在這期間縱有周折，也通過連戰的「破冰之旅」與「馬習會」等重要的政治對話維繫了交流的動能，由此也可見政治對話的重要性。

「九二共識」形成後，兩岸的政治對話就再也沒有碰觸到核心的問題。例如，兩岸的政治定位為何？如何解除兩岸在法律與政治層面仍處於敵對的狀態？如何簽署和平協議為兩岸創造和平？如何處理台灣的國際參與？兩岸未來如何形成一個共同體？這也就讓兩岸30年來的對話，功能始終有限，而且也終於釀成如今這個所有對話中斷的不上不下局面。

政治對話通常都是通過官方或是半官方來進行，面對兩岸對話的困局，我作為一個純然的民間人士，其實是無能為力的。可是對於我個人而言，自問對於如何解決兩岸核心的政治問題，明明就有一套完整的論述與方案，難道就只能書空咄咄嗎？為此，從十幾年前開始「起而行」，就想盡一切辦法，以純民間的身分舉辦了一系列的兩岸「政治性」對話，試圖為兩岸疊加一些增進彼此了解，進而有可能促進新共識形成，以解決兩岸某種政治僵局的方案。

在2009～2013年期間，建立了在政治、涉外、軍事、文化等多方面的平台，推動超過10場次的重要對話，地點在日本、澳洲、北京、台北、重慶、太原、青島、宜興等地。這些會議雖不曾獲得兩岸官方「正式」授權，但它們也不同於一般的學術研討會，一是出席成員的背景，成員涵蓋了兩岸最核心的政治幕僚、智庫成員、退休大使、退休將領，甚至包括民進黨的吳釗燮、陳明通等先生都曾經出席。另一則是對話議題的設定，都是針對最核心敏感的政治議題，進行各抒己見甚至是針鋒相對的對話。

這些會議的議題都是台灣所關切的核心議題，可彌補兩岸官方或政黨對話的不足，但我也清楚，由於沒有官方授權，會議成果很難轉換為兩岸的正式共識。但兩岸既然有溝就必須通，而且是不斷地通，這件事的重要性還是無庸置疑的。另外，我也堅信一個原則，就是會議一定是公開的，因為會議本身並不是要找尋方法而已，更多的是喚起民眾的重視，深刻地了解政治溝通對話的重要。以上所有會議的內容迄今仍可在網路上搜尋得知。

近來兩岸關係幾乎沒有回暖空間，民進黨的賴清德已經堅定地選擇分離主義立場，而中國國民黨中央對兩岸關係也是只秉持「只經不政」的閃避立場，這使得兩岸的政治難題根本沒有解決的機會，如何創造和平根本也沒有討論的空間。

在此逆境下，我選擇繼續因2014年太陽花運動而中斷的兩岸對話。在即將於澳門舉辦的兩岸和合論壇，再一次邀請一些有代表性的人士與會。在這個艱難時刻，論壇的召開本身就有其意義，而論壇的形式，不是找學者寫一些分析性的學術論文，而是針對兩岸最敏感核心的問題提出各自的想法，進行一場「有建設性的、有具體方案的，能為推進兩岸關係添磚加瓦的『政治性』對話」。這也算是一介平民，能夠為兩岸和平所貢獻的綿薄心意吧！

兩岸難題不應該用軍事來解決。「倚美備戰」的邏輯是經不起檢驗的。「溝通才能避戰，和平才能止戰」，勇於直面而非逃避兩岸政治難題才是正道。預祝「澳門和合論壇」順利，也期待所有參與者與兩岸有志之士能夠貢獻智慧集思廣益，為兩岸和平搭橋點燈。（作者為孫文學校總校長）