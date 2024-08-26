在「硬」的製造業方面，為解決產業大而不強、結構失衡、附加價值不高等問題，中共自1996年啟動的「九五」計畫，就將產業升級轉型作為大陸產業政策主軸；爾後的每個五年規劃，產業升級轉型都是大陸當局關切的重要議題。然而，囿於各種主客觀因素限制，大陸經濟對外長期以來主要仍依賴加工出口貿易，對內則過度偏重於房地產領域，不但產業升級轉型成效有限，其負面效應亦慢慢浮現。

2018年美國啟動對陸貿易戰、科技戰後，中共驚覺：雖然改革開放以來大陸經濟快速發展，許多產業展現一定成績，但只要關鍵技術、關鍵零組件仍被歐美國家「卡脖子」，中國將不可能發展成為所謂的現代化強國。基於這樣的認識與急迫感，美中貿易戰後的第一個五年規劃「十四五」，產業自主創新與高質量發展即成為主軸。中共希望藉此一方面減少對歐美國家的依賴；另一方面讓大陸產業「由大變強」。

經過多次探索，中共2022年提出由政府設計體制分配資源，由市場檢驗成效的「新型舉國體制」戰略，以期加快所謂戰略性新興產業的發展，進而促成產業的升級轉型。日前召開的20屆三中更明白指出，未來大陸將集中資源發展包括新一代資訊技術、人工智慧、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫藥、量子科技等八大產業；這也預視了全球上述產業領域，將越來越受到「中國因素」的影響。

也就是說，或許短期內歐美國家可以透過推動「去風險化」戰略，構築更高的貿易保護主義高牆圍堵大陸，迫使在大陸的企業為了避險，必須進行供應鏈的轉移；但大陸多年來練就的產業實力，在許多領域早已深度鑲嵌在全球產業鏈中。因此隨著大陸企業海外布局的加快加深，未來全球產業型態，將呈現零組件仍來自大陸、組裝由海外陸企完成，由「中國製造」轉向「中國企業製造」的嶄新樣貌。

在「軟」的文化產業方面，中共很早就認識到，大陸發展必須奠基在經濟實力與文化傳播力。因此，2002年中共十六大即提出文化「走出去」戰略，希望透過由國家主導的文化事業，以及由市場主導的文化產業等「兩條腿」方式，推動文化「走出去」。而其中的關鍵，是對中華傳統文化的再次肯認與弘揚。

由於中共建黨理論基礎，是源自於對西方資本主義與中華傳統文化的雙重批判，因此1949年中共建政以來，甚至在文革期間，對中華傳統文化不僅採取否棄的態度，甚至認為充滿才子佳人、帝王將相故事的中華傳統文化是封建主義的餘毒、資本主義的反動，因而將中國傳統文化視為文化糟粕。

改革開放後，歷經幾次論辯，中共一方面重建了涵蓋中華傳統文化的中國文化主體；另一方面，在強調要透過說好包括「中華優秀文化」在內的中國故事、強化大陸在國際話語權的前提下，積極推動蘊含大量「中國文化元素」的出版物、影視、遊戲等各類型文化產品出口，以相較更為靈活、更符合市場規律的文化產業，作為文化「走出去」的重要載體。因此，近年來大陸不但文化貿易總量每年呈現雙位數增長，一些文化產品在國際上都獲得相當成功的市場回饋與輿論評價。

總的來看，雖然大陸經濟正處於轉型期，經濟新常態下遭遇一些困難，但不可諱言，大陸「軟」、「硬」兩路並進的產業轉型升級，其造成的全球影響，已是全球的共同課題。對台灣來說，更是一個難以迴避的挑戰。

賴清德總統一再強調要將台灣打造成經濟日不落國，但卻受限於意識形態，認為與大陸的徹底脫鉤斷鏈，是台灣經濟的最好選擇與安全的最佳保障。然而，且不論這種堅壁清野的冷戰思維，在高度互連的網路時代是如何的不合時宜；基於意識形態將台灣前途寄望於大陸的失敗，恐怕更會是昧於現實的一廂情願。我們想提醒的是：唯有理性、務實、客觀看待大陸的發展，並基於台灣利益，透過辯證思維探索與大陸的最佳互動及合作方式，才是台灣長治久安的正確道路。盼執政當局思之慎之！