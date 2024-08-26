所謂肥貓，泛指領高薪卻無所作為者，以公家機關及政府資助的財團法人裡最多。此外，過一天算一天地熬年資、不幹活卻照拿錢的大小公務員，也屬肥貓成員。至於學校裡不適任的老師，則是另一種誤人子弟的肥貓。

肥貓處處有

肥貓如何定義？有時媒體上說某金融機構或財團法人的董事長，年薪達新台幣1000萬元，又有很高的獎金可拿，是肥貓。因為照我們一般薪資水準，恐不及他們的十分之一，所以他們被稱之為「肥貓」。這種純粹以薪資金額多寡為標準來界定肥貓與否，是不公平的。

美國第三大汽車公司克萊斯勒1978年發生財務危機，國會通過克萊斯勒貸款法案，由政府擔保貸款15億美元。

靠本領領高薪

公司聘請前福特汽車總裁李．艾科卡（Lee Lacocca）擔任總裁，終使公司轉虧為盈，提前7年還清政府貸款，並使聯邦政府賺進3.5億美元的利息。艾科卡解救了瀕臨破產的公司，保護了數十萬員工的生計，並在公司未賺錢時，只領象徵性的美金一塊錢薪資；公司賺錢了，這種人如領高薪，怎麼能稱為肥貓呢？

已過世的蘋果公司創辦人史提夫•賈伯斯（Steve Jobs），曾因故離開蘋果公司，後來公司的經營狀況不佳，乃於2000年再次邀請他回蘋果公司，擔任執行長。蘋果公司在他的領導下，股價從1997年到現在，漲了390倍，公司市值由20億美元，增加為3500億美元。這種人如領高薪，是肥貓嗎？

貢獻大，不是肥貓

一顆玻璃珠，售價新台幣10元，但相同大小的鑽石可賣數百萬元，乃至數千萬元。很多人的才華貢獻大，所獲薪水自然高，不能以肥貓論之。

但我們政府及政府支助的財團法人裡，的確有不少肥貓。早年我離開經濟部時，曾被安排到一家財團法人擔任董事長，其薪水比我在擔任經濟部次長時還高許多。該財團法人採總經理制，總經理負責一切，董事長根本沒事幹，拿高薪，是肥貓。於是開董事會時，我主動提出，董事長薪水減半，並取消官宅。但我走了以後，聽說董事長的薪水又恢復為原先水準。

然而有些財團法人董事長、總經理或其他員工，才華出眾，是有錢難請到的人才，他們的薪水雖比我們想像的高出一大截，但不能稱之為肥貓，因為他們的貢獻值那麼多。

公家機關裡的肥瞄

肥貓最多的地方是政府機構，高職等的閒職肥貓尤多，他們月薪8、9萬，但工作貢獻不及2、3萬元的服務，以8、9萬賣給納稅人，這是詐欺，是肥貓。

公務員工作受法律保障有其必要，但保障過度，就會產生肥貓現象。當過公務員的大概都知道，機關裡有種人笨頭笨腦，但靠著健康比賽，熬年資，職等、薪水都水漲船高。還有一些人更壞，正事不幹，整天惹是生非，他們不幹活，錢卻可以照拿，只要不惹事就謝天謝地了。這些肥貓不但浪費公帑，且妨害行政效率。

考試院曾提出法案，主張考績連續3年拿丙等的人，不能再續任公務員，這已是很寬的規定了，但仍遭到公務員反對。為了選票，政府不敢做，立法院也不敢通過法案，真是太不公平的事。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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