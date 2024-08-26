最近爆紅由中國開發的電腦遊戲《黑神話：悟空》20日啟動全球發售，上線後迅速成為Steam、WeGame等多個遊戲平台的銷量冠軍。根據統計，截至21日晚間9點，《黑神話：悟空》在Steam平台上已賣出逾300萬份，加計其他平台總銷量超過450萬份，銷售額超過65億台幣。

根據公開資料顯示，《黑神話：悟空》製作公司「遊戲科學」成立於2014年，耗時7年投入近20億台幣的成本。該遊戲在美國、加拿大等多個海外地區均位列下載量榜首，成為當之無愧的全球現象級遊戲。為了更好地進入遊戲，不少海外玩家開始苦讀《西遊記》，使得《黑神話：悟空》成為另類的文化輸出。

《黑神話：悟空》的爆紅在台灣也引起了兩極的反應。包括網紅直播主「館長」陳之漢以及財經網美「吃土鋁繩」巴逆逆都稱讚該遊戲「超好玩、很厲害」，但卻也引起許多台派網友表達反對嗆聲，表示「要玩黑悟空就滾出台灣」。

其實在台灣，民進黨政府也曾經花了200億製造了《綠神話：唐鳳》。唐鳳在數位部任內，被塑造成是台灣數位化轉型的代表人物。她的名氣越來越大，部分原因在於她的性別認同和雙語口才，再加上媒體不斷地造神，使得唐鳳成為台灣作為「數位民主國家」，一個享有國際聲譽的指標性人物。

「唐鳳造神」正是民進黨政府把一個能力平庸的「泛泛之輩」，藉著媒體包裝成「天才大臣」的經典之作。唐鳳被美化成第一個跨性別的電腦天才，屢屢被媒體吹捧成一個百年難得一見的程式高手，可是她所負責的「唐鳳系統」、「唐鳳平台」、「唐鳳實聯制」、「唐鳳App」，不但接連出包，頻傳當機，而且毫無用處。唐在擔任數發部部長時，最廣為人知的，就是坐擁200多億預算，開發出了一個線上「點麵線系統」。這讓人看穿唐鳳只不過是一顆包裝美麗的「彩虹氣球」，除了空氣之外，裡面是一無所有。

《黑神話：悟空》的成功，反映出中國政府對創新精神的持續追求和對文化產業的大力支持，更代表著大陸的遊戲產業正加快實現高質量發展。而《綠神話：唐鳳》的破滅，則反映出民進黨政府善於包裝與喜歡造神的內外宣風格，更凸顯了台灣正逐步走向反智理盲的民粹道路。當中國正埋頭努力著「趕英超美」，台灣卻還在無腦地「抗中保台」，這些住在井裡的台派井蛙，除了會叫人「滾出台灣」，什麼時候才能面對自己的退步與無知呢？

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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