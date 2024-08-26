最近幾天的新聞熱點，不是川普、賀錦麗的美國總統大選，而是一款中國大陸的國產遊戲《黑神話：悟空》。據媒體報導：《黑神話：悟空》全平台銷量已超過1000萬套，全平台最高同時在線人數逾300萬人，而且還在持續增加中。《黑神話：悟空》足堪是「說好中國故事」的典範。

這個遊戲的題材是取自於中國小說《西遊記》，而主角就是《西遊記》裡的齊天大聖孫悟空，而該遊戲的創作內容是，在齊天大聖孫悟空守護唐僧取得西經之後，成為鬥戰勝佛的後西遊記故事，令人新奇也值得玩家好奇一探究竟。這個「中國故事」不僅說得好也賣得好，是北京推動中國式現代化的成功案例。

過去，學者托馬斯•弗里德在冷戰時代提出了：「金色拱門理論」，認為全球化的來臨，讓資本主義國家間的經濟活動愈顯高度相互依存，戰爭的成本因而比農業社會時代相對高昂許多，以致資本主義國家間對發動戰爭的意願越來越低，並自信認為任何兩個開設了麥當勞（McDonald's）門店的國家都不會彼此開戰。

然而，例如：印巴之間長年累月的對峙、黎巴嫩戰爭、北大西洋公約組織轟炸塞爾維亞、美國攻打巴拿馬等，皆是金色拱門理論的反例。甚至，近年的俄烏戰爭，麥當勞原本在俄羅斯擁有850家門市，戰爭開打後，退出經營了32年的市場，同樣地，美國連鎖速食業者麥當勞在戰爭爆發7個月後，於烏克蘭首都基輔的3家門市20日重新開張。雖然，俄羅斯與烏克蘭都有麥當勞，但雙方不僅開打直到現在，戰爭仍在繼續並未結束，這是麥當勞沒有說好「美國故事」。

有人質疑：《黑神話：悟空》大賣卻為何現在才破石而生？這是因為過去全世界各國都被迫收聽「美國故事」，但現在的人們已經看透只有幾百年的美國歷史，已經聽膩了這種速食式，只有掠奪與剝削的牛仔文化卻沒有文明底蘊的「美國故事」；在北京最高領導人習近平主席推動的中國式現代化進程裡，北京已做好「說好中國故事」的準備，相信具有五千年的底氣與底蘊的中華文明，「說好中國故事」，《黑神話：悟空》只是剛開始而已。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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