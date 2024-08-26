以中國神話故事孫悟空為造型的大陸首款3A級遊戲《黑神話：悟空》推出後，立刻引爆市場狂熱，上市第1天即回本，3天後全平台銷售量突破千萬套，平了2023年5月任天堂的動作冒險遊戲《薩爾達傳說：王國之淚》銷售紀錄，銷售熱潮持續擴大，政治效應也在發酵中。

中國神話 風靡老外

《黑悟空》的故事與一隻猴子有關，這不禁令人聯想起台灣去年也有一隻造成轟動的猴子《山道猴子的一生》，這部長篇網路影片講述的是一位在超商打工的年輕人，因虛榮心及感情糾葛陷入自我迷失，最後在山道上飆車而意外身亡的悲劇故事，寫實的情境引起年輕族群的高度共鳴，上下兩集共創造1500萬人次的觀看次數，打破台灣類似網路影片的最高紀錄，可見在台灣受歡迎程度。

儘管性質不同、目標觀眾不同、規格不同、製作資源不同，《黑悟空》與《山道猴子》不是同一個檔次的作品，不過，作為兩岸近年來最受矚目的「2隻猴子」，就其所創造的人氣與成功，所分別隱含的兩岸年輕世代的心靈，甚至是大環境所能給予的機會等面向來看，《黑悟空》和《山道猴子》，還是透露了不少值得關心的現象與趨勢。

橫空出世的《黑悟空》，被認為是大陸遊戲產業走向世界的轉捩點，因為儘管這款遊戲的敘事背景是中國著名的小說《西遊記》，卻並不妨礙對原著小說並不熟悉的外國人、尤其是西方玩家投入，因為《黑悟空》並非重現西遊記故事，玩家扮演的是繼承孫悟空意志的「天命人」，透過一關闖過一關的歷程，遊戲傳達的是「我命由我不由天每個人都可以成為自己的齊天大聖」的戰鬥精神。

在中華文化的核心裡又加入了現代年輕人最在乎的自我、自信與自由，而這樣的新世代特質是跨越國界的，難怪可以吸引國際玩家；甚至由於《黑悟空》的爆紅，還帶動了亞馬遜書店英文版《西遊記》銷售量快速成長，這恐怕是許多人所始料未及，也代表大陸文化軟實力的崛起。

相對於《黑悟空》豐富深刻的內涵，《山道猴子》的故事就簡單得多了，年輕世代的空虛與茫然，固然也能引起一定程度的共鳴，不過，故事的悲劇性結局無法帶給人更多想像的空間與盼望；更別說，有資本投入、以集體力量製作的《黑悟空》，比起個人工作室作品《山道猴子》，呈現的品質差異，只能用天壤之別來形容，《山道猴子》即使配上外語或是英文字幕，也走不出台灣。

創作內縮 走不出去

當然，這部網路影片的製作初衷，或許只是想在同溫層中抒發一番，並沒有太大的企圖，能在台灣引起這麼大的轟動，恐怕已經超過作者的預期了。然而，看到《黑悟空》全球爆紅，還是讓人不免省思這2隻猴子有多麼不同。

《黑悟空》說的是一個年輕世代可以用意志力和決心爭取過關與勝利的故事，《山道猴子》看到的則是年輕人的虛榮、虛無甚至毀滅，前者驅動力拚精神、帶來改變與盼望，後者是失落乃至絕望，而其差異似乎也體現在現實中；反映了台灣年輕世代的心態與前景。很多人評論《黑悟空》時，提到兩岸在遊戲產業的實力已有高下之別，但也有不少人指出，《黑悟空》團隊裡其實有台灣人，言下之意，憑台灣人的技術實力也不是做不出這樣的作品。這話或許有道理，不過，事實上，台灣這些年確實沒有規模宏大、有跨國銷售力的遊戲。台灣影視作品能真正走出台灣的不多，關鍵就在於題材的局限性。

民進黨政府把很有限的資源投入特定主題，而且意識形態優先於故事，這就不容易打動其他地方的閱聽人，更擠壓了不同題材表現的空間。大陸創作市場的「內捲」，加大了競爭壓力，促使創作者必須越拚越好；台灣執政者的「獨沽一味」，形塑創作風向，造成創作題材的「內縮」，越來越多創作者只看向內部、看向自己，走不出去，這是台灣軟實力的危機。