賴清德就任總統百天，他利用各種場合、文告宣示他的台獨史觀和兩國論，進行他「洗滌人心」的政治議程，為台灣終極獨立的夢想鋪墊基礎。如此不視大局的主觀性、片面性政治圖謀，不僅違逆歷史發展趨勢，而且徒然惡化兩岸關係，致使台灣陷入更危險的境地中。

台獨史觀 惡化兩岸關係

日前在金門舉辦的八二三砲戰紀念活動中，賴清德赤裸裸地暴露他的台獨史觀。在他眼中與嘴上，那場砲戰就是「中國」要拿下「台灣」；言外之意，當時台灣已經獨立，和「中國」是兩個主權相互獨立的國家，因此這場砲戰就是兩個國家之間的戰爭。事實上，八二三砲戰是國共內戰的延續，中共企圖經由砲戰拿下金門，進而奪取台灣，完成其統一計畫，成為中國僅有的一個政府。賴清德是把金門「台灣國化」了，將其當成是「台灣國」的一部分，事實上是嚴重的扭曲與混淆。當時中華民國轄下的金門是中國的一部分，如同台灣與中國大陸根本不存在國與國之間的戰爭。

賴清德一貫用其「台獨史觀」割裂兩岸連結，製造兩岸兩國的假象，而且言詞中對大陸極盡挑釁能事，充滿敵意，追求台獨的傾向更是溢於言表。他是在加劇兩岸「硬對抗」的情勢，大陸方面為此也在強化「硬手段」壓制台獨氣焰，除了不斷祭出所謂的《懲獨22條》，在政策上也逐步轉向規畫以非和平手段謀取統一的道路。

兩岸之間目前的主要矛盾在於統不統，以及如何統存有歧異，在化解這個矛盾之前，兩岸都希望和平互動。在國民黨執政時代，為了維繫兩岸和平與台灣安全，遵奉憲法的一個中國原則，構思出「九二共識」概念，意在因應大陸方面強調的兩岸「同屬一個中國」，同屬中華民族，只是對於「一個中國」的認知異於大陸，有所謂的「一中各表」，你說你的，我說我的。這個主張既符合《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，也為兩岸和平交流架構了一道橋梁。

賴清德及與他同樣堅持兩岸兩國的民進黨人則堅決反對一個中國原則，在史觀上從台獨立場立論，在現實上則提倡兩國論，根本目的在於將台灣脫出中國的主權範圍之外，為台獨創造一個區隔的空間。賴清德夢幻中的兩岸關係非常簡單，極度截然二分，黑白分明，彼此是單純的兩個不相干國家，維持現狀就是要抵禦「中國的侵略」。這樣的思維公然挑釁兩岸同屬一中原則，而且與外強勾串，自甘淪為其制華棋子，因此使得兩岸關係趨於兵凶戰危邊緣。

真愛台灣 共謀和平統一

賴清德顯然是認定對岸就是想侵略台灣的異國，因而對於「兩岸和平發展」，完全不是尋求在一個中國原則下，兩個政治實體之間的對等交往，而是將兩岸關係拉到國際關係的範疇中，於是異想天開，認為「台灣不反攻大陸了，為何還要和我們牽扯」？這完全是一廂情願、無視現實的夢囈，因為中國大陸從官方到民間，一致認定台灣是中國的一部分，為了確保主權完整與領土不割裂，不惜一戰，粉身碎骨也在所不惜。賴清德的台獨史觀與兩國論是在挑釁14億人的共同思維和意志，倚靠外力謀獨，如何能得逞？如何能確保兩岸和平與台灣安全？

賴清德或許相信，靠著國防預算的增加，加上與民主陣營國家肩並肩，就有恃無恐，足以採取與大陸對抗的姿態。殊不知台灣的最佳安全保護之道在於遵憲行憲，認可兩岸同屬一中原則，充分交流、積極協商，尋求和平共處與終極融合的共識，這才是可長可久的正途。而不是高唱「抗中保台」，為了保住執政權而扭曲歷史，鼓吹兩岸兩國的謬論，結果造成台灣社會的分歧，卻無能力處理因此所造成的對立和仇恨，同時也讓兩岸關係愈來愈疏離，甚至有走向戰爭的危險。

如何讓兩岸遠避災禍，應是執政者處理兩岸關係的最高準則，所謂「戰爭無情，和平無價」，如果民進黨政府真正愛台灣、顧人民，就必須扭正錯誤的台獨史觀，斷然拋棄兩岸兩國的不切實際幻想，提出反獨謀和的論述，進而在兩岸共識之下，彼此恢復對話，共謀和平統一之道。