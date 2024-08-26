由總統賴清德親自擔任召集人的「國家氣候變遷對策委員會」，日前召開第一次會議，會中達成兩項共識，一是積極發展再生能源已成為台灣的最大公約數；二是政府應充分揭露各種能源選項的資訊，並建立資訊平台弭平資訊落差。

這個參與層級非常高的委員會，沒有為核能留下機會不令人意外，但是連討論的空間都沒有，除了可以看出賴清德廢核的決心，也預示了賴政府能源政策恐怕走不遠。

事實上，該委員會所達成的共識意義不大，畢竟賴政府一上台就已強調要投入9千億發展再生能源，委員會只是再次昭告天下，綠能商機無限，有志者快上車。至於第2點就是宣示政府要就能源政策竭盡所能對全民進行認知作戰，務必消除反對者雜音，以達到一言堂的效果，如此而已。

賴清德大張旗鼓召集相關領域菁英為民進黨的能源政策背書，但是他卻並沒有把台灣現階段能源政策逆國際趨勢、一頭鑽進高碳排死胡同的現狀告訴大家。

綜合「國際能源總署」（IEA）及經濟部能源署統計資料顯示，台灣2023年的低碳電力只占16.9%，全球排名134，遠遠落後於全球排名44名的中國大陸39.2%，也較全球平均低碳電力占比35.2%低很多，明顯是後段班。碳排係數（即每發電量千瓦時所排放的溫室氣體）更高達553.94，排名第160名，更是末段班的末段班。由於賴政府至今未明確放棄「2025非核家園」政策，隨著台灣唯一的核電機組核三廠2號機組除役後，火力發電占比勢必更高，碳排只會更嚴重。

民進黨政府常常喜歡強調，綠電發電比已高於核電，以強化國人對再生能源的信心。然而，綠電高發電占比往往只是某一特定時間的情況，如中午時分、太陽光強烈，光電占比確實有可能超過核電，又或者如今年7月，強烈颱風凱米逼近台灣時，風力發電一度突破220萬瓩，占整體發電比例為7.4%，相當於核三廠。不過，颱風並非天天有，狂風暴雨造成的天災也難以消受，因此，台電這樣的類比非常無聊。

況且關於再生能源還有一個更為宿命的問題是天然的限制。前述IEA資料顯示，2023年全球風電發電量占比為7.8%，光電占比為5.5%，台灣則分別為2.2%及4.6%，風光電加起來占比僅6.8%。這幾組數字除了顯示民進黨政府關於「2025非核家園」綠電占比20%的目標根本是遙不可及，即使前經濟部長王美花已將綠電占比降為15%，台灣還是不可能及時達標。

而更值得關注的是，就算風、光再生能源是顯學，有本事的國家都全力衝刺，但是從全球數字也可以看出，平均占比不容易有大突破，畢竟風光發電須有天候及土地利用等條件的配合，即使是土地面積廣大、海岸線長的中國大陸或是美國，至今風光電占比也很有限，如大陸的風電與光電的占比分別是9.4%及6.2%，美國則是10%和5.6%，都不算高。

此外，風光發電的效率很低，風電的容量因數是14%、光電是28%，核電則高達90%，火力發電也有65%，因此若要達成與核電相同的發電量，光電的裝置量須為核電的3.2倍，風電則要6.4倍，如果中、美和全球平均就只有上述的比例，地窄人稠的台灣要如何做到民進黨政府的目標？

國家氣候變遷對策委員會再開一百次會，也無法改變這個現實問題；賴政府意志力再強，也無法超越大自然的限制。