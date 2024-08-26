深陷北市府3大案與政治獻金假帳風暴的民眾黨主席柯文哲，又被爆料5月花4300萬元購入立法院附近商辦，柯坦承以選舉補助款購置。此舉雖沒違法但給人觀感極差，原來選舉時不斷喊窮的民眾黨，主席花錢如此闊氣，叫熱情抖內的小草們情何以堪？這爆料會否成為壓垮駱駝的最後一根稻草，宣告民眾黨即將泡沫化？

日前柯妻陳佩琪看豪宅惹出風波時，柯文哲脫口而出，買上億房「不必裝窮，本來就買得起」，如今傳出他早已闊氣買商辦，無異榨乾無數信奉阿北的小草。種種亂象，正呼應柯曾說過的「錢就像魔戒，掛上去就捨不得拿下來」，只是沒想到，這回阿北竟大喇喇地戴上魔戒！

北市京華城3大案有無貪汙圖利、假帳案有無A錢，都有待司法釐清，但陳佩琪看上億豪宅，叫人懷疑柯家錢從哪裡來？如今4300萬元買商辦卻是板上釘釘攤在大眾眼前，柯老樣子打烏賊戰，辯稱是參照藍綠兩黨的慣例，卻遭藍綠火速打臉。

這回柯再也無法牽拖藍綠。而柯原本還想本周主動召開記者會，一次說清楚假帳風波，如今因大把現金買商辦，人設已完全崩毀。如同民眾黨副祕書長許甫哽咽說「我們信用破產」，未來民眾黨的支持度只會往下探底。

「眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了！」10年前甫當選台北市長的柯文哲，直白的政治素人颳起「柯P旋風」，那時柯不可一世，如今樹倒猢猻散，只因從市長選到總統，眼見選舉這門生意可撈偏財，心生貪念戴上了魔戒，成了無比醜陋的咕嚕。此刻阿北恐開始懷念柯P旋風了！