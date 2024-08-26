行政院院長卓榮泰將在28日召開記者會，闡述過去100天的施政政績。儘管賴總統在就任滿百日當天並無特別的活動，但卓榮泰召開記者會卻證明了今年4月時的傳聞，賴總統當時的確曾向新閣員表示「上任100天後，要繳出什麼樣的成績單?」然而，蔡英文並無能力成為慈禧太后，賴總統更不可能像光緒皇帝般的窩囊，而外界形容或所期待的「百日維新」，或許只有結果相同而已。

「維新」出自於《詩經．大雅．文王》中「周雖舊邦，其命維新」，大意是指君主執政能夠順天應人，不斷地進行改革，邦國才能永固。賴總統是直選總統以來，同一政黨首次連續第3任贏得執政，如果上任百日內有太多重大的改革，豈不意味蔡政府時期存在不少重大缺失？何況，蔡政府若有那麼多重大施政缺失，何以民進黨又能贏得連3任的總統寶座？且賴清德還曾任蔡政府的行政院長。

然而，自從重啟偵辦民進黨「大阿哥」鄭文燦涉貪案，並在幾經波折後才收押成功，繼而台南幫的陳宗彥、林宜瑾也遭檢調偵辦，李孟諺則因被爆外遇而下台；其他還有公立大學教授幫學生找槍手付費寫論文等，竟遭檢調以貪汙罪偵辦，目前檢調像是競爭績效，塑造賴政府打貪及整肅官箴的「百日維新」印象，但卻也讓人看到有「羅織入罪」疑慮的案件。

美麗島電子報發布的最新國政民調顯示，滿意賴總統執政表現者達54.4%，而有42.4%的民眾滿意行政院整體施政表現。有趣的是，大多數民眾對行政院各部會首長的知曉程度都很低，除國防和外交兩部長有21.4%和13.8%外，其餘則在5.4%以下。

此種現象除了可能因「不做不錯」而讓民眾存有「尚滿意」的印象外，還可能因賴清德擁有如「人帥真好，人醜性騷擾」的先天優勢。事實上，賴清德面對「雙少數」的處境，百日來採取強勢的執政風格，以免一開始就被在野勢力給壓下去，導致其後危及政權的正當性和穩固。

因此，對於在野黨推動強化監督和制衡執政者的國會改革，民進黨動員了整個政權的力量對抗，連司法院大法官也像是「御林軍」，更遑論當家者竟還以「青鳥」作為政權的鐵衛部隊。這些對於賴政府來說，或許才具有「百日維新」的指標性意義。

賴清德競選時曾宣稱兩岸關係將走「蔡英文路線」，但百日來的事實證明，他讓「台灣共和國」的理想在「中華民國」舊邦的名稱下，已較蔡政府時期在民進黨內更具有維新的生命力。只不過，此情形讓兩岸關係已有從「軟對抗」質變為「硬對抗」的危機。

綜觀賴政府執政百日的特色，即是在兩岸間和朝野間均採「對抗」策略，以鞏固政權為首要目標。而當執政者把主要心力都花在以少數對抗多數時，應是認為靠執政權力的洗腦宣傳，最終可從少數轉變為多數。結局是否真如此，就看台灣人民的智慧了。（作者為民主文教基金會董事長）