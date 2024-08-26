名列台灣民眾黨不分區立委第17名的台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希，日前突然聲明退出民眾黨，其理由為同黨立委黃珊珊曾代理財團仲介法務，助長財團剝削移工，嚴重衝擊她為移工爭取權益立場，更抨擊該移工仲介公司在菲律賓開設貸款公司讓移工借貸，還曾被控人口販運。黃珊珊隨即發聲明否認上情。

依據我國人口販運防制法，針對移工的勞力剝削屬人口販運類型之一，且於中華民國領域外犯罪亦適用，由於該個案之真實狀況不明，在此暫不論該仲介公司是否構成人口販運罪，但移工權益、人口販運皆為台灣重要人權議題頗值得國人賦予更多關注，並針對缺失持續改善，以提升我國際形象。

美國非常重視反人口販運工作，國務院每年皆為各國執行情形進行評比，台灣主要是由移民署負責人口販運防制之整體規劃並協調各部會來共同執行。以2023、2024公布之人口販運報告為例，除今年台灣連續第15年被評為最高的第一級值得肯定外，近兩年建議我國優先項目，皆提及修訂相關法令政策，根除仲介收取招聘費、登記費、服務費、押金的情形，並與移工母國合作監控與協調契約規定及直接聘僱事宜。

另在2023人口販運報告中，提及推動立法，將家庭看護和家事勞工納入基本勞工權益的保障範圍，包括全面禁止雇主扣留移工的身分證件及旅行證件，以及《人口販運防制法》條文雖保護勞工不需向仲介或管理者償還「不當債務」，但憂慮條文過於空洞，難以有效預防債務脅迫。而在2024報告中，建議我國優先修正勞動法令主動調查移工對於因剝削而轉換工作的情形，而非由移工負擔舉證責任。

過往或許移工沒有選票，因此未受到一般政治人物重視，今年8月12日公布之新住民基本法，原則上已將移工納入保障，但如何落實其權益保障，恐仍有一條崎嶇長路要走。有賴即將成立的專責機關妥為統籌規劃，並協調各相關機關共同推動執行，而立委監督也至為重要，因此建議所有律師轉行當政治人物者，務必要慎選訟源，以免傷及本身形象，也危及所屬政黨。

（作者為前移民署長）

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