勞動部預定9月4日召開今年的最低工資審議會，由於勞資雙方對於最低工資調整的方向已有共識，預計將會通過3～4％的漲幅，這是從民國105年起連續第九年調漲基本工資，而且行政院決定為軍公教人員加薪，台灣勞工與公務員全面薪資調升，與美日等國際趨勢同步，勞動條件繼續改善。

最低工資會議未開已有共識，並不是資方佛心送錢，而是更關鍵的「缺工」問題日益惡化，企業為了正常營運，早已主動調升員工的薪資。從總體經濟發展要素來看，隨著股市上揚與企業獲利增長，台灣的「資本」供應充沛，但是「勞動力」緊俏卻成為經濟成長的瓶頸，從蔡英文總統時期持續多年推動的調升最低工資政策，已無法滿足經濟發展的需求。這個問題不是勞動部可以處理的，行政院應從經濟長期穩健發展的高度，提出前瞻性的政策來因應缺工的挑戰，打通阻礙經濟增長動能的瓶頸。

近日全國商業總會理事長許舒博公開呼籲，儘速召開「全國缺工會議」，邀請企業界與政府直接溝通，全面盤點缺工的問題。商總的提議似乎獲得勞動部的正面回應，預計9月、10月召開缺工會議，會議重點初步設定在開放僑外生進入服務業，也分享日本、韓國等鄰近國家面對缺工問題訂定的政策。

我們認同商總的呼籲，但是，缺工問題不只是傳統的製造業、餐飲百貨等服務業，更是台灣各行各業同時面對的嚴峻挑戰，包括大眾運輸等交通事業、因為科技業增設新廠、全國各大城市大量啟動的公共建設與都更危老改建，營造工人的短缺也成為難以解決的瓶頸，還有攸關國民健康的醫療保健、長照行業，都面臨嚴峻的缺工挑戰。勞動力供給緊俏是結構性、長期性的問題，不是企業調高薪資就可以解決。

我們也認為，缺工問題是台灣少子化、以及年輕工作者對於工作與生活平衡，工作文化迴異於戰後嬰兒潮的世代問題。民國40、50年代的戰後嬰兒潮曾經每年供應40萬名勞工，任勞任怨辛勤工作，如今戰後嬰兒潮正在快速退出勞動市場，替補的是民國80年、90年後出生的世代，但是民國80年後每年出生人口已經減半到20萬人，而且是在優質的教育環境下培養出來的中高階勞動力，不只數量上有巨大的缺口，年輕的中高階勞動人口對於工作時間、勞動條件的基本要求遠高於戰後嬰兒潮的世代。勞動力世代轉換的過程中產生的缺口，亟待有效的勞工政策來協助，否則既有的產業與社會運行勢必出現危機。

類似的例子俯拾即是，全國各大醫院的護士荒就是最佳的例子，老一輩的護理師願意以月薪六、七萬元的薪資長時間工作、以醫院不斷變動的醫療需求為職志，服從醫師高壓的要求，但是年輕的護理人員以合法的勞動條件為首要考量，護理師短缺迫使醫院關閉病床、大量病患淪為「急診室進、急診室出」的人球，醫療品質大幅降低，危害國民健康。衛福部雖然祭出40億元的護理師人力整備報告，提高夜班津貼，卻無法有效解決現有困境。

公車司機荒也同樣造成公共服務品質下降的挑戰，桃園、新竹、苗栗縣市政府祭出每名司機補貼一萬元，勉強維持既有公車服務水準，台北市公車「月薪七萬元」仍然找不到司機，交通部公路局不斷加碼各種津貼，訓練期間給兩萬七千多元的考照補助、受雇滿三個月最高可領六萬元的獎金，卻仍然無法解決公車司機缺工，假日必須減班，平日既定班表因為缺乏司機而暗中取消。

這些都不是台灣獨有的困境，日本早就引進外籍勞工進入公共運輸產業，成為公車、鐵路、甚至計程車司機，政府發給外籍司機「特殊技能工作者簽證」，交通監理單位製作中文、韓文、越南文的駕駛執照考試，來協助業者引進外籍司機。日本在醫療與長照領域也引進大量外籍勞工擔任助理，協助日本籍的護理師提供服務。

商總呼籲召開全國缺工會議，只有勞動部來參與顯然是不夠的，今年初營造業與科技業期望引進印度勞工，在前任勞動部長許銘春任內就意外發生政治攻擊的困境。

行政院長卓榮泰應該拉高層級，全面探討缺工問題，除了短期加速開放僑外生來解決商總關注的服務業缺工，還要針對公共服務與關鍵產業提出全面的解方，更要嘗試將勞工政策與中長期的產業自動化趨勢進行配套規劃，甚至納入少子化的人口結構多元移民政策，從長期經濟穩健發展的角度，制訂有效的政策來緩和勞工世代轉換的缺口。