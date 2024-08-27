新聞報導一名法務部雲林縣調查站調查官在2022年地方選舉期間，竟然教唆人作偽證要栽贓雲林縣長張麗善，這是一個令人匪夷所思且不能原諒的事件，必須查明真相以及背後是否有指使者，到底是個人恩怨抑或綠色恐怖？其動機究竟為何？才會有如此荒唐行徑，畢竟當年張麗善的挑戰者可是小英男孩劉建國！

一個注重人權的民主國家，執法人員竟然可以膽大妄為做出此事，明眼人和內行人都知道事情沒有那麼簡單！國家社會要能政簡刑清，需要公職人員秉公守法，更要有是非分明與嫉惡如仇之心，因為你是國家的公務人員，必須效忠國家，而非替特定政黨服務。

公務人員須遵守行政中立，尤其擁有司法調查權的人更該要嚴加遵守，如今發生這種憾事決非偶然。在民進黨執政後，文官體制被破壞殆盡，違法濫權、貪贓枉法，阿貓阿狗都可以任用為政務官，對於那些急著想升官的，捷徑就是甘作鷹犬打手、效忠走狗，尚有良知的，在看到司法不公不義，在這種惡質政治環境下，只能低頭妥協或掛冠求去。

台灣民主化幾十年過去了，當世界都在變，都在求進步，台灣卻仍然陷入政黨惡鬥，甚至執政者利用國家機器來迫害反對及異議者。切記，天理昭彰，法網恢恢，正所謂天視自我民視，天聽自我民聽，當權者若恣意妄為，遲早遭民意所唾棄。

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