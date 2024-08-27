據報載，今年墾丁、台東熱氣球嘉年華遊客減半，國旅崩盤，台灣觀光產業淪為慘業。而賴清德選前拋出「觀光立國 世界台灣」政見，喊話2030年之前讓觀光產業成為兆元產業，然根據統計，2024年至5月止，出境熱、入境冷觀光逆差達4436億元達歷史新高，因此賴政府觀光政策是否可能成為首個跳票的政見，引起各界的重視。

面對2019年以來疫情爆發民進黨政府累計489億元（紓困防治290億元+振興方案199億元）的觀光業大撒幣補助，不僅外國人不來台灣旅遊，連台灣人自己都不想在台灣旅遊，為什麼？

依據各界意見統整台灣觀光現況問題如下：

第一，「兩岸觀光開放遙遙無期」，「原先喊今年會有百萬陸客來台」也是「說一套做一套」「政治卡關」，導致旅遊業從業人員從疫情前的4.2萬人降到2022年的3.1萬人，放無薪假的旅行社就占了8700人，而旅遊業實際執業人數又不到一半，近2萬人僅留勞健保，需到處打工自力更生，而觀光餐旅的大缺工也影響觀光的服務品質。

第二，國旅住宿價格昂貴，付出的房價有沒有獲得應有的環境或服務水準，降低民眾出遊意願。業者認為，國旅住宿價格最大的問題應該不是價格貴，而是來台觀光人數不增反減，使得平日沒客，經營成本降不了，導致民眾付出的房價沒有獲得應有的環境或服務水準。

第三，面對疫後報復性出國潮，且從娛樂、文化、海灘、交通和預算來看，國外旅遊相對誘因大。而賴政府花2億元推動18個「觀光圈」行銷政策差，景區管理不佳，做不出區域級樣貌，甚至被網友諷刺模仿東北亞、東南亞同質性的景點，毫無「在地」特色。

面對國旅崩盤、兩岸觀光停滯、來台觀光價格高、品質差等問題，如何救觀光，筆者從吸引來台旅客與提升服務品質、行銷政策、人力回流政策等方面，謹提出以下建議：

據報載，今年8月22日大陸已宣布開放福建赴馬祖旅遊陸客團，包含個人旅遊及團體旅遊，最長可停留15天。建議政府亦可以釋出善意，啓動我方專業人士交流、商務人士旅遊等，在兩岸重啓九二共識，暢通溝通管道後，持續推動恢復兩岸觀光交流正常化，也才能達成2030年之前讓觀光產業成為兆元產業的目標。

國際觀光引流方面，建議交通部（觀光署）應立即推動城市觀光交流，例如，鼓勵並且補助各地方政府正副首長率同在地觀光旅遊業及商圈聯盟，到對岸及已締結姊妹城市的其他國家，舉辦具在地獨特性的觀光節慶活動、風景點、高山登頂、夜市美食、劇場表演、文化藝術、醫美等等旅展、各類套裝遊程宣傳及邀請對岸與其他國家姊妹城市社團、社區、高中、初中畢業生來台團體旅遊。並且擴增交通部（觀光署）駐外辦事處，加大行銷通路力道，充分展現台灣足以提供國際旅客可看性、便利性、安全性的旅遊環境，且會想一遊再遊。隨著來台人數的增加，國內住宿價格受到供需影響而降低，服務品質也會隨之提升。

此外，依據觀光局111年度觀光產業人才供需研究案推估，未來3年人才供需為「供給不足」。顯示未來短期內交通部（觀光署）將與勞動部協商及早引進外勞，以及讓原從事觀光產業外流人才回流，並讓供給端大專院校觀光科系畢業生從現今45.40％提高至50%（約增加4038人）為政府最急迫的重要工作。並且建議交通部（觀光署）應研議如何協助業界辦理擴大徵才就業活動，並研議提供就業補貼之可行性，以增加多元人力來源。

建議未來觀光署應會同各大觀光協會、團體，辦理國際分眾（東南亞、東北亞、歐美長線）市場行銷推廣案，協同各地方政府重新打造台灣整年每月都有聞名國際（要有在地特色底藴及門道）的節慶或活動，如台灣燈會、媽祖遶境、澎湖花火節、台東台灣國際嘉年華熱氣球、桃園世界客家博覽會、總統級國宴在地特色小吃美食節等等，並落實改善風景區及活動地點的國際友善指標，發展綠色旅遊，創造國人及國際遊客安全心旅遊環境（儘早洗刷行人地獄惡名），並搭配台灣好行、台灣觀光巴士優質旅遊路線、智慧運輸系統（MaaS、MaaS2.0），由觀光署駐外辦事處在國際各大城市、媒體、網路平台及以知名國際影歌星、網紅、名廚等，強力推薦不同類別型態的團體或自由行之全年節慶、活動套裝遊程，以廣為行銷。

觀光為國家相當重要的產業，2023年9月15日「觀光局」掛牌升格「觀光署」，年度預算在升格後應配合全署人力增加108人、設立觀光分署（監管各風景區、整合各分署所在地商圈聯盟之國旅及國際行銷、與地方政府觀光局處溝通協調）、擴增駐外據點及提升其人員職等、增加國際行銷費用及各風景區整併改善、適量減縮地方政府及國民旅遊補助，以後政府應按每年實際需求編列預算（目前觀光局年度總預算約100～120億元，含公務及基金），爰以逐年增加15%～20％較能發揮我國國際觀光競爭力與效益。

導入AI科技，優化觀光服務。在AI發展趨勢下，政府應輔導全國觀光產業加強人才數位能力，導入AI創新服務，如利用AI客服協助處理基礎版之問題，實體客服人員鎖定進階版問題，並藉由AI客服系統與旅客互動過程，反饋系統學習，累積收集旅客資訊，提升旅客旅遊相關體驗，並且透過整合分析以提升後續精準行銷。

疫後郵輪產業發展十分興盛，建議政府應積極爭取基隆港、花蓮港、高雄港及澎湖港為國際遊輪母港及補給港，帶動國際商港營業收入及相關郵輪補給的收入。

（作者為國政基金會永續發展組特約研究員）

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