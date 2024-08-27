近來醫療院所除了護理人力不足外，也面臨聘不到藥師的窘境。有的醫院、診所徵藥師，卻苦等不到一張履歷，更不用說社區藥局，往往因找不到藥師，只能被迫關門。問題不在國內藥師不足，而是在醫院及診所工作，薪資與勞動力不成比例，加上健保點值不斷下降的前提下，醫院、診所難調高藥師薪水，藥局、診所藥師調劑費用也不相同，導致藥師往可賣保健品獎金多的連鎖藥局流動。

當年內、外、婦、兒五大皆空，政府補助住院醫師薪水留人，衛福部應提出辦法解決，但總統府22日浩浩蕩蕩舉行的健康台灣委員會卻對此事隻字未提，淪為大拜拜，令人感到不可思議。

國內一年約有1000多位藥理系畢業生，但因連鎖藥局快速拓展，市場需求大幅增加，加上藥師執業場所分配不均，導致供不應求，甚至傳出，藥理系學生還沒畢業，連鎖藥局就已經跟他們簽約，先綁定人再說。當然，這是市場出現大幅需求所產生的供需落差，但也凸顯出藥師在醫院薪資與勞動力不成比例的結構性問題，每天工時長，薪水卻難有成長，自然不敵可賣保健食品有獎金甚至可以分紅配股的連鎖藥局，只要一招手，就令藥師趨之若鶩。

藥師薪水難調高，不免與健保點值低落有關，付出1元，醫院只能拿到0.9元，甚至更低，醫護都血汗難維持了，更何況是藥師，但不能因為藥師不發聲，就忽略了他們問題，藥師在醫院是不可或缺的一環，不僅為病患分發藥品，還要核對及幫民眾做用藥衛教，其中核對是藥品交到病患最後一道關卡，非常重要，醫療院所若因藥師流失，導致其他藥師工作分量加重，藥品核對出錯的風險就會提高，嚴重時就怕出現無可彌補的遺憾。

然而，醫療院所都聘不太到藥師了，更何況是社區藥局，社區藥局若因找不到藥師，一家接著一家關，不僅民眾慢箋要跑到更遠的醫院去領，甚至最奇特的「藥局不調劑磨粉的處方簽」，小兒科診所遍地哀嚎，用藥就近更找不到諮詢，其所擔任的守護社區民眾用藥照護角色也將瓦解，影響有如蝴蝶效應，不可輕忽。

令人憂心的是，藥師往連鎖藥局流動，抽空醫院及社區藥局藥師的問題，已經發生一段時間，且已開始發酵，醫師開處方、未見藥師願意磨粉調劑，又是問題！談醫藥分業、亂象百出，但仍未見衛福部有何應因之道，不要等到醫院藥師唱空城，再來頭痛醫腳，恐為時已晚。

（作者為國民黨醫療委員會主委、前彰化醫師公會理事長）

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