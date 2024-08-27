賴清德總統希望過境美國出訪友邦，但行程安排不順利，決由民進黨秘書長林右昌代表赴美，拜訪美國友人、智庫與僑社。第53屆太平洋島國論壇（PIF）領袖峰會26日在東加舉行，外交部次長田光中與會，澳洲媒體披露，索羅門群島可能推動取消台灣在PIF觀察員地位，阻止台灣參加2025年於索羅門舉行的年度會議。這一連串外交挫折，再再顯示賴清德新兩國論路線窒礙難行。

PIF觀察員地位動搖

代表共和黨參選的美國前總統川普，6月間接受彭博新聞專訪時曾表示，台灣離美國太遠，離中國大陸太近，美國要出兵保台代價太大。美國經歷20年反恐戰爭，現在又受制於俄烏和以哈兩場戰爭，早已兵疲馬困，加上大陸軍力崛起，尤其核武與超高音速飛彈足以威脅美國本土安全，因而孤立主義再起，共和黨內更蔚為主流。

川普的外交政策被美國媒體稱為「交易式孤立主義」，即放棄世界警察角色，成為出錢者的「傭兵」。無錢免談、有錢好辦事，一切皆可交易。在金錢面前，賴清德的「民主聯盟」變得一文不值。

共和黨的孤立主義未必是放棄抗中，而是將遏制中國大陸的壓力轉嫁到台灣身上，才會要求國防預算應提高到GDP的5%。若以2023年總預算為基準，等於國防預算（包括特別預算）要從5058億元新台幣增加到1.07兆元，將近增加1倍，勢必嚴重緊縮社福、經濟發展與政務支出經費，可曾想過對政府提供服務與人民生活的衝擊？民進黨政府為「抗中」，只得配合美國「新冷戰派」的要求延長役期、提高軍費，自願走上窮台死路。

兩件事可以看出民主黨對華政策可能有新的變化：第一，賀錦麗提名中國經驗豐富的華茲為副手，華茲擔任國會議員時，關注中國的人權議題，但不妨礙他對中國的感情與務實的態度，一貫主張雙邊對話的重要性，希望中美關係永續發展。美國副總統雖沒有政策的特定角色，但是總統授權處理外交議題並非沒有前例。若賀錦麗入主白宮，華茲在對華政策上可能有一定的影響力。

第二，民主黨全國代表大會2024年黨綱中，消失已久的「一中政策」字樣重新出現，並重申反對片面改變台海現狀，這個變化彰顯民主黨對華政策的微調。英國媒體《金融時報》日前再提美國的「疑賴論」，指美國一些官員擔心賴清德外交經驗不足，可能比前總統蔡英文更難預測，美國白宮與民進黨雖做出澄清，但拜登政府對賴清德訪美如此謹慎，《金融時報》顯然無風不起浪。

一個中國架構難撼動

無論年底美國大選結果如何，不論是被共和黨交易式孤立主義帶上民窮財盡之路，或民主黨政策轉向，回到中美共治的宿命，賴清德切割兩岸的「新兩國論」終將無以為繼。

國際社會的一中原則，自1972年美國總統尼克森訪華後已基本確立，大陸的中國政府進入國際體系，台灣政府的國際空間受到壓縮。當時中共主張的「一中原則」三段論為：世界上只有一個中國、中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權、台灣是中國的一部分。歐美日等國家的「一中政策」對第3段雖有所保留，但「一個中國」是難以撼動的現實。

我國憲法與憲法增修條文也是「一個中國」的框架，在「一個中國」之下的中華民國政府實際控制區域為「台灣地區」，其餘為「大陸地區」，絕非賴清德就職演說以「主權在民」的國籍說就可以改變的。

馬英九時代承認「九二共識」，成為兩岸共同的政治基礎，相對於蔡英文執政以來，台灣還保留參與國際社會的機會，如國際衛生組織大會（WHA）、國際民航組織年會（ICAO）等。國防戰略空間上也保有海峽中線和外島禁限制水域，可見一中框架不是民進黨認為的「緊箍咒」，而是「安全閥」。

兩岸關係複雜，一中框架的模糊空間對台灣是有利的，讓中共相信還存在和平統一的可能性；對台灣而言，可以保留兩岸對話的機會，發展空間更大，有利於國計民生；對國際而言，也不會被兩岸衝突捲入不希望見到的戰爭。民進黨可以不接受「九二共識」但兩岸要有連結，台灣才有出路。