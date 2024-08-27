以中國神話故事孫悟空為造型的大陸首款3A級遊戲《黑神話：悟空》推出後，立刻引爆市場狂熱，上市第1天即回本，3天後全平台銷售量突破千萬套。更讓人驚訝的是，這款遊戲已經超越任天堂冒險遊戲，引起各國玩家的注意。

隨之而來的是，中國千年不衰的經典神話《西遊記》，隨著這款遊戲而成為各國年輕人爭相閱讀的中國文學作品，讓中華文化因為手遊而擴散到全世界。

這種特殊現象，讓人不禁想起英國作家JK羅琳所撰寫的《哈利波特》系列小說。相較於《西遊記》是源自遙遠東方的古老神話故事，《哈利波特》則是源自西方進而轟動全球的魔幻小說。

雖然亞洲國家以《西遊記》為劇本拍出了不少膾炙人口的動畫片與電影，但始終無法像《哈利波特》所延伸出來的動畫片、遊樂場及電動遊戲那麼轟動，因為西方世界懂得、也捨得花錢行銷。在世界各國年輕族群的追捧之下，讓作者羅琳成為富甲一方的世界級億萬富翁。

雖然《西遊記》的行銷手法無法像哈利波特一樣，在世界各國引起轟動，如今卻因為《黑神話：悟空》的遊戲而迅速廣為人知，真的是個「有心插花花不開、無心栽柳柳成蔭」的典型例子。

西方人及反中獨派，批評《西遊記》就是個古老神話故事，沒有什麼文學價值。更因為JK羅琳除了熱衷於政治、支持蘇格蘭獨立，也有人批評她的作品是在宣揚「巫術」，因此在政治界與宗教界引起不少非議；尤其近日她批評台灣女性拳擊選手林郁婷其實是個男人，更引起體育界對她撈過界的不滿。

《西遊記》VS .《哈利波特》，這一東一西的作品，也就陷入「神話」VS.「巫術」的爭議，且各有死忠的追隨者與信仰者。

固然《哈利波特》系列小說中，也有許多膾炙人口的金句，但是《西遊記》裡卻充滿了古人的智慧與人生的哲理，譬如：執著、忠誠、堅毅、專注等，都是東方人所認為值得追求的高尚人格特質，這是《哈利波特》小說裡所欠缺的。

雖然《西遊記》是以唐三藏到印度取經為主軸所編篡出來的神話故事，但是背後所代表的，則是表現出大唐王朝的繁榮強盛已經獨霸一方，但是依然願意虛心地到相對落後的印度去取經，讓大唐王朝子民也能分享到佛祖普降人間的甘霖。這說明一個偉大的王朝，就是需要有開闊的胸襟，願意虛心地包容更好的文化與宗教，並將之融合到本土文化中。

隨著《黑神話：悟空》遊戲在全球年輕族群中迅速普及，也會讓世界各國的年輕族群對神秘的東方、遙遠的中華文化產生好奇進而接受。這對東西文化從敵對進而產生融合，要比砸大錢用各種大外宣、大內宣手法還來得更有效。

（作者為作家）

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