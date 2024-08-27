無論身分認同如何變化，台灣幾十年來各種關於兩岸關係的民調，均顯示大多數的民眾希望台海能夠「維持現狀」，也就是「不統、不獨、不武」。即便主張兩岸「擴大交流」，或想在內部「洗滌人心」，台灣政治人物都不會摘下「維持現狀」的帽子。

國際強權形勢面臨「百年未有之大變局」，台海現狀是否終將改變，以及改變後的可能狀況，是不可忽視的兵棋想定。「被迫統一」與「協議獨立」都是改變現狀，我也在教室帶領研究生做過模擬推演。

關於台灣被武力統一，世界各國應已有不同層面與狀況，公開與保密的各種兵棋推演。去年美國智庫「太平洋論壇」公布國防部委託的研究報告：「台灣淪陷後的世局」，即可一窺其貌。

大陸武力奪取台灣後的複合式兵推想定很多，包括人民解放軍派駐台灣，納入東部戰區節制，台灣以地理位置成為解放軍進入西太平洋突穿點，是掌控東北亞能源與貨運海上交通線的隘口，自然成為美日澳等西方盟軍「抵近偵察」的對象，也是各國行使「自由航行任務」的要域，更可能是美國設定的首要軍事打擊目標。在學校的兵棋推演過程中，我們模擬台灣所可能遭受的武力威脅，並不亞於現在面臨解放軍的「常態化戰備警巡」。

即使是和平方式而且機率極低，「北京同意台灣法理獨立」也可以是另一種改變台海現狀的兵棋推演。大陸不但放棄武統，還願意讓台灣出走，如此兵推想定一出，許多參演的研究生面露興奮之表情。然而後續模擬推演的發展，卻使得氣氛漸趨嚴肅。

在中美長期戰略爭霸的對抗格局下，台灣的生存與發展仍然面臨巨大的選邊壓力。脫中後的台灣要如何維繫總體國家安全，如何同時與北京和華府維持友好邦交關係，左營港能否仿效新加坡樟宜軍港，同意解放軍海軍及美軍軍艦皆可靠泊，美國如果強力敦促與台灣簽訂安保同盟條約，並在台設美軍前進基地，能否同意等等。當天教室裡的兵推，沒有結論。

話說當前美中台三方基本上都希望「兩岸政治分歧」，能以非脅迫的和平方式解決。已有75年的兩岸賽局，或許大陸有不少人希望儘快以武統「終結賽局」，或許台灣有很多人希望以脫中「退出賽局」，但是在國際權力與內部形勢的衝撞擠壓下，弊大於利，形勢亦有所不許。

就眼前現實而言，台灣民意調查數十年來所呈現「維持現狀」的多數，或許就是在強權爭霸中不斷運用智慧調整策略，明瞭退賽不可能，終局不聰明的基本道理，讓台灣能夠維持在「無限賽局」中持續民主生存發展。

（作者為淡江大學戰略所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）

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