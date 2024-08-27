8月5日，由中國和柬埔寨共同出資、耗資17億美元的德崇扶南運河項目正式破土開工，柬埔寨總理洪馬內主持開工典禮，全國放假一天慶祝。

德崇扶南運河全長180公里，100公尺寬，5.4公尺深，將原本流經柬埔寨首都金邊附近，卻朝東南方流向鄰國越南的湄公河，開挖出一條往西南方向，一直流向柬國唯一深水港施亞努港的新河道。施工期預計4年，在2028年完工，屆時可雙向通航3000噸的貨輪。

運河開通之前，柬國所有出口貨物基本均沿湄公河通往越南，在越南出海口輸出，越南自然可收取碼頭費用，1個40尺的貨櫃就要1200美元，還有其他清關費用等，相當於柬埔寨賺的錢一大半都交給越南當過路費了，不僅影響了柬國的經濟發展，經濟命脈還受制於越南。

運河開通之後，對越南明顯不利。既有紅利喪失，還因為處湄公河下游，進入越南的湄公河水量倒過來受制於中、柬兩國。

對柬埔寨而言，運河一通，則會起到改變國運的作用。柬國礦產資源富饒，工資比越南更便宜，有了自己的出海口之後，將吸引國際資本流入，甚至吸來原本在越南的外資。

跟柬埔寨一起受惠的還有原本處境更差的內陸國寮國，因湄公河也流經寮國，之前出口也同樣受制於越南，如今，一條北起中國昆明，南至寮國萬象，全長1035公里的中老（老撾，即寮國）已在2023年9月通車，大大帶動了包括寮、泰、柬3國的產品輸往中國。柬國運河開通之後，寮國北上、南下全線暢通，自然有利於投資發展。計畫中，中老鐵路還將向南延伸至泰國曼谷，將來再從曼谷延伸到馬來西亞的吉隆坡和新加坡，屆時，中國與東南亞的交通主動脈將成為一帶一路的組成部分。

對泰國而言，更好的展望還不止於此，隨著中國快速崛起，及中國與整體東南亞經貿關係的緊密發展，長久以來，一直是紙上談兵的泰國克拉運河也開始進入討論籌畫階段，因為此一工程項目，不僅有利於泰國及除了新加坡以外的所有東南亞國家，也有利於中國及日、韓的東北亞國家，甚至是中東與歐洲一眾國家。

克拉運河是沿克拉地峽開鑿，後者是馬來半島最窄處，介乎北緯7度至10度之間，全長102公里，東面是泰國灣，西面是安達曼海，泰國灣往東，則是南中國海及太平洋；安達曼海往西，則是印度洋。

換言之，如果克拉運河開通，那麼包括中國在內的整個東北亞及絕大部分東南亞的貨物即可不經麻六甲海峽，以更近的距離穿越克拉運河，就可以直入印度洋，通往中東、非洲及歐洲了。反方向亦如此，這將是全球地緣經濟與地緣戰略上的顛覆性變化，當然，也是原本享受麻六甲海峽巨大紅利的新加坡和美國最不願意見到的。

從公元605年隋煬帝開鑿中國南北大運河以來，運河從來就被賦予了巨大的經濟、政治及戰略意義，蘇伊士運河如是，巴拿馬運河如是，21世紀或將出現的克拉運河亦必如是；正在開挖中的德崇扶南運河亦如是。