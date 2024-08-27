賴政府執政百日，民眾感受最深的除了不分親疏的肅貪外，大概就是與立法院的激烈對抗。前者有助於賴總統在黨內立威，收攏民心，儘管揭了不少黨內瘡疤，但藍綠通殺的結果，在野並沒有占到便宜。而面對行政、立法對抗僵局，立法院藍白聯手，確實讓賴政府感到掣肘。尤其當國會改革法案的刀子已經架在脖子上時，賴總統只能呼喚街頭青鳥，並聯手大法官與其他機關對抗國會多數，甚至不惜喊話發動大罷免潮來扭轉國會的政治結構。

但在立法院朝野第二回合對抗即將繼續開打前夕，民眾黨卻因政治獻金與選舉補助款爭議接連自爆，而這可能是賴清德上台百日所收到的最大禮物。因為這危機不只搖撼了民眾黨與主席柯文哲的政治基礎，更將影響藍白合作走向。而未來的行政與立法關係也可能就此逆轉生變。

三黨不過半的立院生態，缺少跨黨合作，誰都主導不了。第一會期藍白固然在國會改革修法上的緊密合作給了執政黨一記下馬威，但是加嚴《選罷法》與修改《財政收支劃分法》調整統籌分配款兩法案，國民黨卻也因缺乏民眾黨的支持而暫時作罷。

正因為知道藍白合對於制衡民進黨大局的重要性，所以當民眾黨爆發連串爭議時，國民黨朱立倫主席第一時間僅表態請柯文哲的「幕僚」必須說明澄清。如此謹小慎微就是怕傷了雙方的合作，但換來的卻是柯「場面話」的冷嘲熱諷。而這不經意的言談，卻可能更透露出柯主席內心的好惡。

如今民眾黨風暴愈滾愈大，想要挽回離去的「小草」，未來在政治光譜的合作上，靠攏對小草無吸引力的國民黨顯然不會是白營的優先選項；往執政黨妥協同樣不切實際，因為綠營根本不會給他們機會，反而更希望將民眾黨一舉消滅。因此民眾黨應該會先傾向維持較中立的角色，試圖找回白色力量的純淨，再伺機依照政策理念，進行個案式的合作。

未來藍白的立院合作關係勢將鬆綁，緊密程度恐回不了頭。這對賴政府而言，則是天大的好消息。綠白能否合作根本是次要，只要藍白合不起來，賴政府在立法院的威脅就算解除大半了。

當然，3個人事同意權案仍會成為立法院下會期政治衝突的風暴中心，藍白合則可享有主場優勢，回敬在國會改革憲法訴訟上可能的挫敗，但民眾黨也可能藉此展現獨立性或向綠營示好，讓藍白合作漸行漸遠。而如今民眾黨政治獻金隱憂未除，加上民進黨暗助基隆市長罷免案，都猶如敲山震虎，目的都在警告在野個別立委遠離政治爭議議案。威脅加上預算審議可能的利誘，下會期朝野對抗的程度恐將趨緩。

民眾黨的危機削弱了其對抗的底氣，也微妙鬆動了藍白間的合作關係。現在政治情勢的發展，對堅持對抗路線的賴總統無疑更加鼓舞。對賴而言，最壞的時刻，可能已經過去。疏離藍白關係，未必就能喚回失望的小草，但卻能讓少數政府得以脫困。未來在野黨要如何有效監督制衡賴政府，挑戰只會更加嚴峻。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）