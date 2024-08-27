桃園地檢署27日以涉貪起訴前桃園市長、民進黨「大阿哥」鄭文燦，賴清德總統上任滿百日，看不到賴標榜的清廉執政、無法阻止派系惡鬥，更放不下身段與在野黨溝通，未來的100日，恐怕各派系和朝野衝突還會接連上演。

賴清德今年520在就職演說中強調，面對「三黨不過半」的立法院，應該多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突。賴說到此處時，台下響起如雷掌聲，卻不料，這只是「說說而已」。

這100天以來，面對立法院通過的國會改革案，賴清德不僅親手凍結已經依法公布的法案，還率領府院黨團和監察院兵分四路提出釋憲，更不顧在野黨的提案，至今未履行赴立法院進行國情報告的承諾；新聘的資政、國策顧問用人唯親，還有一堆爭議人物，面對在野黨質疑，卻不動如山。

NCC提名人選也是一樣，內定的主委翁柏宗在鏡電視案中洩密，還協助保送鏡電視上架，不管在野黨如何大聲疾呼要求換人，賴仍充耳不聞，任由行政院長卓榮泰指定翁柏宗延任，不惜把考試委員也拖下水，寧可讓國家考試面臨危機，也要護送一片「綠友友」的NCC委員過關。

賴清德就職百日這天強調「第一個100天只是起點，期待與你攜手走過未來很多個100天」。還透過府內人士指稱，要以「團結」為主軸，畫出一個台灣社會最大的同心圓。總統府祕書長潘孟安更直言，台灣「沒有分裂的本錢」。

立法院新會期即將開議，賴清德既然喊團結，就不能只要求別人「團結」在自己設好的圈子裡，應該放下身段，與在野黨好好溝通，而不是堅持己見，等著未來更多100日的烽火連天。