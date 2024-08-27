賴清德總統上任滿百日，推出《賴桑與我》動畫，向國人報告他的理念和期許，動畫片的主角是他新近收養的一隻狗─斑斑。或許賴清德試圖效法喜歡以貓狗為媒介的前總統蔡英文，因此刻意透過小動物，以一種溫暖、親切的方式與外界互動。

然而，他以一隻因意外被截肢的小狗，帶出剛剛在巴黎奧運創造佳績的運動英雄（雌）、甚至是賴清德念茲在茲的所謂「為台灣民主自由奮鬥」的台灣人民，並不合適。充滿勇氣、永不放棄的奧運健兒、勇敢自信的台灣人，怎麼能夠類比為一隻殘疾的狗兒呢？賴清德的文青風，不但是東施效顰而且不倫不類、有失莊重。

事實上，上任百日的賴清德，面對的並不是一個可以讓他談笑風生、故作輕鬆的處境。這一百天裡，對外部分，不但兩岸關係持續糾結未解，連他想走訪邦交國都面臨美國不肯讓他過境本土的窘境，逼得總統府只好說：目前暫無出訪規畫。

兩岸僵持不下的結果，竟讓「國台辦可望開放陸客到金門自由行」都成了利多！在民進黨執政下，台灣的觀光旅遊業真是「王小二過年，一年不如一年」。遙想馬政府時代，陸客最高一年來台400萬人、創造逾2000億元的觀光外匯，如此榮景俱往矣。

民進黨政府開放萊豬2年8個月後，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）仍毫無進展。負責的行政院經貿談判辦公室談判總代表鄧振中坦承，CPTPP還沒有討論台灣入會議題；而當初大喊「萊豬換CPTPP」的李淳，現任駐歐盟兼駐比利時大使，爽爽做大官都來不及了，哪管台灣能不能加入CPTPP、哪管台灣人吞了多少萊豬？

賴清德對外不行，對內施政也是千瘡百孔，擺在眼前的「新青安之亂」，已隱隱然有當年美國「次貸風暴」的跡象。中央銀行一方面要嚴查金融機構有沒有發出限貸令，另一方面又要出手對不動產採取新的總量管制措施，要打房、防人頭貸，又要避開新青安，簡直裡外不是人，究其源頭正是賴清德為總統大選搶青年選票不計後果、草率推出的「新青年安心成家貸款方案」。

此一號稱史上最優惠的房貸補貼，造成房價持續飆升、年輕人購屋壓力愈來愈高，且房貸暴增速度過快，令人憂心將會引爆新的國安危機。

面對乏善可陳的內政，賴清德只能特地選在上任百日，宣布開放大選前輿論高度爭議的「賴皮寮」，以略收沖喜之效。然而，就算他把老家改為「萬里礦工生活紀念館」，也無法改變這棟房屋占用國產地的違建本質，而且還是繼續屬於賴家的資產，甚至要使用公帑進行維修管理，這是對國家資源的二度消耗，不合公義；如果每個違建戶都可以這樣「洗白」，那誰還要拆除？身為國家領導人、享有尊榮與資源，卻連一棟偏鄉的違建都不肯放手，賴清德真的是做了最糟糕的示範。

上任百日一事無成的賴清德，可堪「告慰」的或許只有最強黨內競爭者、前海基會董事長鄭文燦，被檢方起訴並求重刑12年，以及民眾黨黨主席柯文哲購屋醜聞重創政治生命這兩件事吧！搬走了政治路上的兩大石頭，「清德宗」的確可以笑著繼續他的宮鬥大戲了！

（作者為資深媒體人）