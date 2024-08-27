前桃園市長鄭文燦涉嫌在市地重劃案收賄500萬，遭桃園地檢署依貪汙罪嫌收押47天後，迅速偵結，起訴書痛斥鄭文燦罪行，指他位高權重，動見觀瞻，卻與行賄者裡應外合，將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，惡性重大而具體求刑12年。

鄭文燦涉嫌貪汙被迅速起訴並求刑，連同日前的前行政院發言人陳宗彥涉貪被起訴，皆是舊案新辦而替司法帶來一股清新。對於這一波的肅貪行動，外界各有不同解讀，或說這是賴清德總統強化肅貪決心，以博取總統執政聲量，或謂是對前朝蔡英文的反擊，以削減其政治影響力，亦有人解讀是賴清德想利用執政初期，拆除黨內未爆彈與肅清政敵，替2028年連任鋪一條無障礙大道。

姑且不論外界如何解讀，但是桃檢以近10萬字的起訴書，卻完整並清晰地揭開民進黨這八年來，未能依法施政、行政怠惰、官官相護、行政牽制司法等亂象，導致朝綱紊亂，整個社會對司法的信任度嚴重低落。

鄭文燦起訴書內明白揭露，早在105年時鄭文燦與行賄者就已萌生行收賄之犯意，106年中桃檢就已展開通訊監察刑案偵辦，但是全案當年卻因證據不足，2度簽結，而綜觀今日的起訴書內，被起訴11人之涉案證據，幾乎大部分都是來自當年的通訊監察內容，同樣的證據，今昔證據力竟不相同，其差別無疑是朝中有人好辦事，甚至不得不令社會懷疑，朝中有人把手伸進屬於行政體系的檢察系統，使該案延宕到今年才得以舊案新辦。

再者，被告鄭文燦在獲悉土地重劃開發案有24億利潤後，指示部屬先以「國家重大建設案」向行政院申辦，雖有其他公務員提醒農地變更開發案應以區段徵收而不可以自辦市地重劃，但鄭仍一意配合行賄者，即使是外商美光科技確定不來台設廠，鄭文燦仍指示部屬朝「區段徵收有困難，宜採自辦重劃」的方向辦理，完全脫離依法行政。

更令人不解的是，起訴書中寫明，鄭文燦憑個人關係，就取得當時負責核定該案的國發會主任應允協助，而當該案權責單位由國發會轉為內政部與經濟部時，這兩部會通融提供了可以「迅行個案變更」的方法，配合鄭文燦的市政計畫，竟完全符合廖姓行賄人所願，這種重大土地開發案件的審核方式，若非部會官員行政怠惰，就是人脈通關以私害公，完全無視制度，棄人民與國家權益於不顧。

起訴書中載明了從106年的監聽洩密到113年的偵查洩密，無疑說明司法體系有人搞鬼，因此，即使移審法院以後都是公開審判，但是，法院攻防的每一個環節，也都有可能發生無法預期的意外，司法單位不得不謹慎。畢竟，全案的結局，不僅關係到鄭文燦的政治生涯，也牽引全民對乾淨政府的信任度。

（作者為大學兼任助理教授）