如果有人想分析當前世界局勢，卻完全略去中國，不提中國，相信沒有一個學者敢這麼做。而如果有人告訴你，要分析16、17世紀的大航海時代，卻略去中國，只談東亞，談麻六甲、巴達維亞、馬尼拉、日本、台灣，卻不提明清兩朝，相信也沒有人敢這麼做。只有台灣，只有現在的台灣史，能這樣大膽妄為。真不知這樣的台灣史，如何拿出去給外國學界看？

然而，這種欺罔的台灣史早已寫在台灣的教科書中。

前一段時間去大學演講，跟學生談400年前的1624年，荷蘭人為什麼要來台灣。講起最初萄人先繞印度洋而來，其後西班牙繞中南美洲，走太平洋而到菲律賓，再後來才有荷蘭人東印度公司目睹萄西的貿易利益，踵繼而來。荷人是為了與明朝貿易而來澎湖，第一度被沈有容趕走（澎湖天后宮有一石碑是寫「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」，但事實上沈有容開了戰船去包圍，斷了荷蘭補給貨源，才有能力「諭退」的）。第二度則是被明朝水師逼迫，不得已才退到大員。

荷蘭東印度公司的史料記載，由於從澎湖拆除的堡壘建材不夠，他們開船去魍港，跟漢人買磚頭，用船運回。這就意味著，已有漳州人傳入製磚的技術。而製磚是要建磚窯的，這代表有足夠多的漢人移入，才有磚塊的需求。

更有趣的是荷人利邦上尉的手下也見識到台灣有名的大地震。這可是在澎湖還未碰到過的。「這個月（1624年3月）8日，地震再次發生。震動如此猛烈，我以為堡壘都要塌了。還好沒什麼要緊。只有一名哨兵從崗哨掉了下去。他人當時在裡面，掉下來後開始大叫：『是哪個魔鬼把我扔下來的？』然後站起身來回去執勤。」

這一年9月，荷蘭撤退到大員時，利邦日記記載：在一條河邊，日本人開了一間酒館，有一天一個士兵在那裡被殺了。據說他在那個酒館裡，為了一個女人，和另一個士兵起了爭執，被捅了一刀。隊上只好禁止士兵去那個日本的居酒屋喝酒。

這時的大員已經有點像世界各地的碼頭，接待了從各地前來的水手、大兵、軍官、海盜、海商、掮客等複雜而有中日混色的小酒館、食舖、販賣食物、補給的小店，有來自福建、日本、荷蘭、麻六甲、非洲被抓上船的黑人等等。當然也有了女人陪酒，才會有爭風吃醋的捅了一刀。只不知那女人是不是希拉雅人，因當時日本福建都是不許女人上船的。

無論澎湖或大員，荷人的目的就是為了跟明朝做生意，搶奪馬尼拉西班牙人跟廈門航線的生意。當時荷蘭正在跟西班牙打獨立戰爭。所以荷蘭人來台，不是為了殖民，也未有殖民地的行政規畫（跟巴達維亞完全不同），而是當成一個貿易轉口站，一個商務據點。建城堡、向原住民收鹿皮做稅金，都是為了讓這個分公司不要賠錢而已。那些鹿皮根本賺不了幾個錢，獲利來源在大明的絲綢和瓷器。

了解歐洲航海國家與東亞、中國的關係，台灣命運在世界史的軸線就浮現出來了。質言之，略過中國史，台灣史怎麼講都是水中撈月，缺乏基本的脈絡。更何況又略過清朝治台兩百多年的歷史，現在的台灣史課本只有荷蘭38年和日本50年，然後，就是228和黨外運動了。

一部至少5、600年的台灣史，搞得剩下荷日88年史，剩不到1/5，這樣的台灣史，單薄得像個孤島史。略掉中國史，根本連不到世界史。而如今國高中歷史課本，竟是這樣教學生的。只剩下1/5的台灣史，這樣的史觀，對得起學術良知嗎？這樣教下來的台灣青年，能認識真正的世界史嗎？對世界史如此無知，台灣青年如何面對未來、思考未來？

請把真實的台灣史，還給孩子吧！不要讓孩子活在1/5的井底世界。

（作者為作家）