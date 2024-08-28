中小學開學在即，很多學校的課表都未敲定下來。因為找不足兼課的鐘點教師，不但課表無法公告先讓老師備課，更怕開學後課堂開天窗，真的要找當天在校的校長、志工、愛媽來粉墨登場。但上課教學，絕不像套上背心，就可在超商上工結帳；絕不像換上制服，就可在餐廳端菜上桌。再厲害的老師，也不敢臨危受命，拿粉筆上台教自己不熟悉的課程。

好的教學，不但上課者要有授課專業素養，更要事前對教學目標、教材內容、教學方法、學生先備知能、學校可運用資源等做充分的準備，甚至要與同學年的授課老師共同合作協調，就是所謂的「教師共同備課」。因此，上一堂新課程，約要有一堂課的備課時間，才能完成最基本的教學相關準備。

好的教學，除了課前充分、詳細的備課，上課中認真上課、留意學生上課反應、激勵學生問答學習外，課後還要批改學生學習單、作業，評量學習成效、評定學生學習成績，提出學生學習輔導措施等等，教一節課的資料，沒有半節課的時間整理，應該是完成不了的。

因而，以目前國小一節336（40分鐘）、國中378（45分鐘）、高中420（50分鐘）的鐘點費，能請到多少優質的好老師來代課呢？以筆者服務過最熟悉的國小而言，兼代教師每週最多排20節課，每月最多領約3萬元。但若要算上授課前備課和授課後改作業、評成績的時間，真的比不上超商站櫃檯收費、上架的時間所得，況且還不需擔心誤人子弟或霸凌、性騷的訴訟。

國小每節336元，真的很難找到需要這份薪水維生的鐘點好老師。一些已退休的老師們，在體力與時間許可下，或許不忍讓學校開天窗，就答應回來幫忙上一個學科，或許心裡還有上課的熱忱，就答應回來上幾節課，或許想回到學校和舊同事聊聊看看，就答應回來應臨時請假的急。這些願回來兼課的退休老師，本身就領有足夠生活的退休金，根本和全職要以兼課維生的老師條件不同，但為何要找已退休的老師回校兼課都這麼難呢？因為這些退休教師深知，每節授課336元的鐘點費實在太低，要不是出自人情和愛好，336元鐘點費完全沒有兼/代課的誘因。

因此，當今許多學校找不到兼課鐘點教師，實因對想嚮往教學品質的人，336元的鐘點費實在太低了，要賺教師的勞心錢，不如去超商站櫃領183元的勞力錢。當然有衝著40分鐘336元鐘點費來的，但若是上課前不備課，又把該改作業和學生評量的時間在上課中完成，這樣每節336元的鐘點費也還划算。然而，學校聘任這樣的教師，對排上課的學生公平、合理嗎？但學校有何立場給336元鐘點費，又要課前備課和課後批改評量，給336元鐘點費的老師，如何要求與還領學術研究費的代理教師和正職教師同質付出呢！

教師，雖然是良心志業，但當回歸有價的市場機制時，依舊遵循價格的供需法則。當鐘點費夠高時，想擔任教師的人就會增加，當供給量超過需求量時，學校端就有權選取優質、合適的人來兼課，甚至能依據效能與考評來選取兼課順序與排課量。不過，若鐘點費過差，有能力的人就不太會選擇擔任兼課鐘點教師，在一定要有人上課下，一些學校只要有人來應職、不開天窗，就已經阿彌陀佛了，哪裡管得了這人適不適任上課，教學效能和學生權益如何呢！

或許，兼課教師的鐘點費應於正職教師和代理教師的超鐘點費和代課費脫鉤。因為二者的薪資本就領有學術研究費，代課、超鐘點是額外的加班費，也像講座課時內聘教師和外聘教師鐘點費不一樣的脫鉤是一樣的。

或許，小學兼課鐘點應提高至每節500元，中學的每節兼課鐘點費應提高至580元，高中的每節兼課鐘點費應提高到650元。在這樣合理的兼課鐘點費下，學校就不怕請不到好老師來上課了。至於合理的各級兼課鐘點費該多少，可以讓學校請到優質的好老師呢？筆者只是提個想法，這嚴肅的「數字」，還需請財經專家、教育行政人員共同研究核定之。

（作者為空大講師）

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