台灣創投業今年邁入40周年，一路見證科技業茁壯並躍居世界要角。面對人工智慧（AI）來襲的新時代，如何為台灣孵育出更多元的護國群山，以分散過度仰賴台積電與半導體業的發展風險，是政府與創投業必須共同正視的重大課題。

撫今追昔，1983年，時任政務委員李國鼎赴美考察科技及產業發展，從創投協助矽谷發展得到啟發，促成行政院決定引進創投制度，1984年台灣第一家創投公司宏大創投成立，自此40年間，創投業伴隨台灣產業從石化、鋼鐵、紡織到科技產業，一路轉型與發展，有過激昂、也有過低潮，但仍不間斷地協助產業克服種種困難，進而蛻變成長。

這40年來的產業發展，乃集政府政策、創業家精神發、技術發展，以及創投與資本市場的共同努力而成。如今台灣科技業在國際發光發熱，除了創投產業在資金層面持續協助外，在人才層面，當年有許多海外留學並待過美國一線大廠的人才回流，加上工研院孕育出許多電子科技的創業公司，陸續成為今天上市櫃的主力族群，也是重要關鍵。

因此，台灣面向下一波產業轉型，還是必須先從人才國際化著手，鼓勵海外留學及工作去擴展視野，或是與矽谷創造更深的產業連結，如果要發展數位經濟也應該設立與工研院同等量級的機構來扶持台灣產業轉型。

至於下一波產業該如何轉型？近期台積電赴德國設立歐洲積體電路製造公司（ESMC），德國總理蕭茲評價ESMC是「德國走向未來生存能力」的重要一步，台積電在全球重要性不言可喻，絕對是台灣的驕傲，但也因為台積電占台股權值比重太高，而使台股被列為「基窄指數」，這也隱含著台灣經濟過度依賴台積電而潛藏的風險。

誠然，在全世界都關注台灣半導體產業發展及新一波AI浪潮的此時此刻，台灣的地位與角色越來越重要，但台灣本身還是面臨了少子化、高房價、青年低薪、能源轉型等不同議題，唯有「勇於創新」和「加大投資」，才能有效突破當前所面臨的困境和挑戰。

放眼未來40年，台灣必須在台積電和半導體產業以外，創造更多的支柱以適度分散風險，這是站在創新創業前沿的創投應當積極扮演的角色和責任。

政府近年在創新投資和發展不同產業的政策上，已有國科會持續進行大學學術研究的投資，支持各大學成立創投機構組織。此外，政府與金管會協助開放生技產業上市櫃及制定「生技醫藥產業發展條例」，也帶動起台灣生技產業快速發展。

在另一方面，國發會推動國發基金創業天使方案，成為目前台灣最大的早期新創投資計畫，而總統賴清德也在競選主張《國家希望工程》中提出「創新創業雨林生態系」願景，每年應該有1,500億新創投資目標，如果真能讓台灣成為亞太重要的創新創業基地，對於台灣未來建構除半導體產業外，第二或第三個新興產業基礎的長遠發展至關重要。

期許未來，台灣創投產業除了持續挹注創投資金外，應該更積極協助台灣新創萌芽育成、加速成長及鏈結國際市場，進而讓台灣創新創業的團隊具備全球競爭力。要促成台灣產業持續轉型升級，創投必須扮演關鍵角色，政府在相關創新投資的支持政策上，包含創投股東和天使投資新創上的租稅抵減優惠，新創定義應該由成立未滿兩年進一步提高到十年、對創投股東應有穿透的租稅優惠等，希望可以鼓勵更多機構法人、家族辦公室、個人天使投資等引導台灣過剩的資金，對台灣下一代和未來進行更多投資。

另外，也呼籲政府引導金融保險業資金更多比重留在台灣、投資台灣，在證券交易所、證券櫃檯買賣中心建構起對台灣創新產業更友善的資本市場，或是放寬台灣創投基金上市櫃門檻等，讓台灣創投可以從有限的創投基金週期變成永續型的創投公司，更有效長遠支持台灣產業發展與轉型。

每一代創投的使命，就是去創造新的時代，台灣創投產業的下個40年可以孵育出更多的護國群山，打下更多新興產業的基礎。要種成一棵大樹最好的時間點是20年前，其次是現在，建立起台灣具全球競爭力的創業環境最好的時間點也是現在！