根據媒體報導，在俄羅斯總統普丁訪問亞塞拜然後，亞塞拜然已正式申請加入金磚國家（BRICS），在近期東協主要成員國泰國和馬來西亞已經分別表明申請加入金磚國家。

亞塞拜然是較為中立的國家，亞塞拜然既不是北約成員國，也不與北約進行軍事合作。亞塞拜然尊重所有國家的領土完整，而且作為伊斯蘭教的國家，亞塞拜然與包括巴勒斯坦和以色列在內的全球衝突各方國家保持外交關係。亞塞拜然表明希望加入日益壯大的金磚國家集團，這將為亞塞拜然的國際參與增添新的維度。與鄰國不同，亞塞拜然並不渴望加入歐盟，也不是任何大型跨國經濟集團的一部分。其戰略盟友土耳其最近也重新表達了加入金磚國家的興趣，引發了對其渴望加入的歐盟漸行漸遠的批評，並引發了對北約成員國加入包括中國和俄羅斯在內的集團的擔憂。這種平衡的做法使亞塞拜然成為一個有吸引力的合作夥伴，筆者相信金磚國家現有成員會除中國和俄羅斯以外都十分積極期待亞塞拜然的申請。

亞塞拜然位處重要的高加索地區，自從亞塞拜然在2020年與亞美尼亞的戰爭中取得成功以來，各國對南高加索地區的興趣不斷增長。它希望巴庫和埃里溫能夠實現和平，並開闢第二條經亞塞拜然、亞美尼亞南部和土耳其通往歐洲的貿易路線。這將補充途經亞塞拜然和格魯吉亞的現有路線，該路線是一條從中國繞過俄羅斯到歐洲的陸路路線，所以亞塞拜然本身具備了一定的戰略和經濟優勢，其加入金磚國家集團對整個組織具備了加分的正面作用。

美國尋求維持其難以捉摸的全球主導地位，繼續試圖透過擾亂金磚國家的工作來破壞其團結。近期，美國國家安全顧問蘇利文對包括中東國家在內的金磚國家新擴張做出了反應。蘇利文解釋說美國在與發展中國家的關係，美國並沒有落後，反而走在了前面，因為它正在與金磚國家簽署新的夥伴關係。美國一直密切注視金磚國家和發展中國家的關係，意圖利誘發展中國家不要與金磚走近，以免以美國為首制定的國際關係受到動搖。

在整個國際關係體系變革的背景下，金磚國家已成為確保成員國穩定和平衡發展的有效互動形式。與會者的主要關注點是尋找互利的方式來確保貿易投資和基礎設施的發展，金磚國家目前的形式更像是一個國際經濟協會，而不是一個政治組織。金磚國家的成立是為了深化其成員之間的經濟合作。它缺乏正式的章程或基礎文件，使其更像是一個協會組織。金磚國家維護新興市場國家和發展中國家利益，主張改革不公義、不合理的全球治理體系。金磚國家在重大國際和區域議題上加強協調，集體表達客觀公正立場，提出與西方已開發國家不同的解決方案和對策。其中，經濟合作、共同發展是金磚國家合作的宗旨與優先方向，潛力最大、多樣性最強、成效最好。金磚國家有著平等合作、照顧彼此利益的共同願望。該協會吸引了越來越多志同道合的國家（主要來自南半球國家）的成員。

另一方面，亞塞拜然是原油（2022 年產量為 32.7 公噸，包括液化天然氣）和天然氣（2022 年產量為 35.0 立方公尺）的主要生產國。由於儲量可觀，亞塞拜然是世界上能源自給率最高的國家之一，產量超出需求近4倍。新加入金磚的伊朗和沙烏地阿拉伯亦是主要石油生產國。這表明金磚國家可能試圖結束石油和天然氣以美元定價，亞塞拜然對於進一步推動油氣貿易去美元化成為了一支加強劑。

自第二次世界大戰以來就存在的布雷頓森林體系(BRETTON WOODS)的主要系統，即由美國主導的國際貨幣基金組織和世界銀行主導世界經濟系統，正在迅速失去其經濟影響力。此時，發展中國家的主要參與者正在對包括西方金融霸權所制定的金融和經濟遊戲規則提出質疑。金磚國家的影響力日增，令這個平台提供了一個替代的經濟體系，每個發展中國家參與者都能夠影響國際層面的重要決策。亞塞拜然和更多具備實力的國家不斷參與金磚國家，可能亦令於2024年1月退出金磚國家的阿根廷重新思考是否要在這個經濟土崩瓦解的時刻，重投金磚這個具有極大經濟實力和貸款能力的組織。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員）

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