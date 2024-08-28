據聞，114年度的國防預算高達6470億新台幣，這筆創歷史新高的資金，理應確保國軍的每位官兵，都能更換並獲得足夠且現代化的裝備。然而，事實卻不盡人意，基層單位依然面臨裝備匱乏的困境，無法滿足所有官兵的需求。這不禁令人質疑：「預算究竟花到哪裡去了？」

國防預算的大部分資金，每年都用於購置最新型的高科技武器，或是用於後勤維保的零附件上。當一般民眾看到這些武器在展示中光彩奪目，令人眼花繚亂時，很少有人會想到，基層官兵在訓練場上揮汗如雨時，卻只能依賴老舊的裝備，甚至連基本的防護裝備都難以配齊。高層決策者的「遠見卓識」，似乎在這樣的現實下顯得格外諷刺，因為這種「遠見」似乎只存在於高層的幻想中，往往忽視了基層的實際需求。

再者，國軍每年都會通過各種軍事演習，來展示長期訓練的成果，試圖向外界彰顯中華民國的軍事實力。然而，當真正在戰場上面對生死考驗時，基層官兵卻可能因裝備不足，而面臨更大的生命危險。這種「紙上談兵」的做法，無疑是對國軍基層官兵努力的最大諷刺。

例如，近期剛結束的天馬操演中，其拖式飛彈脫靶情況更是讓人啼笑皆非。多枚飛彈未能命中目標，甚至有飛彈直接墜海，這不僅暴露出國軍在裝備保養，以及基層訓練上的不足。更令人擔憂，這樣的情況在真正的戰鬥中將導致何種後果？當參演官兵大多為新兵時，我們是否能相信，萬一真的發生軍事衝突，國軍能夠有效抵禦外侮？

除了裝備與訓練不足之外，現實問題還包括因少子化導致的兵源短缺。這不僅影響國軍，還波及整個社會階層的各個工作崗位，再加上國軍獨有的管理文化、頻發的弊端等問題，大大降低了年輕人從軍的意願。這樣的情況下，基層困境只能更加惡化。

雖然我們都明白，問題需要從根本上進行改革，但國軍體制如同一個大染缸，試圖一次性將所有弊端清除，可能會導致體制的崩壞。因此，改革只能依賴時間慢慢推進。然而，在當前日益複雜的國際局勢下，我們還有足夠的時間進行這樣的改變嗎？

或許，重新審視這些預算的分配方式，確保每一分錢都能真正用在刀刃上，讓每一位官兵都能獲得應有的裝備，來確保官兵的生命，可在戰場中存活下來。畢竟國防的真正力量，來自每一位基層官兵的努力與奉獻，而非那些華而不實的宣傳展示。理想終歸是理想，國軍能否在時間有限的情況下，進行有效的改革，關鍵也許仍取決於高層的決心與執行力。（作者為自由撰稿者）

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