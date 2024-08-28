柯文哲在黨內處置政治獻金案的作法令人搖頭。（陳俊吉攝）

大選政治獻金假帳疑雲一路延燒，再爆柯妻陳珮琪欲買豪宅以及柯本人大手筆全額現金無貸款的買下四千餘萬元商辦案等諸多分支細案，一路下來柯文哲已不見早日的得意洋洋、任何時事都能透過媒體尖酸刻薄的評點一番好自以為是，一改作風變成躲躲藏藏遮遮掩掩，眼神不再堅定，口氣越發氣縮，倘不是柯心虛所致，猜想也只能是更大的未爆彈尚未到來，因此才有如此惶惶不可終日貌。

柯文哲在黨內處置政治獻金案的作法令人搖頭，理應直接開除與此案有最重大關聯須負上最大政治責任的黃珊珊以示眾人，最後卻是停權3年讓黃還能繼續當好當滿3年多任期的立委。這種一反柯文哲過去「無情」用人風格的做法，只能有一個合理的政治解釋，那就是黃珊珊與柯文哲恐怕有著極為高度的利益綑綁，導致柯文哲投鼠忌器不敢學起曹操那套「借人頭一用」的政治管理哲學，只好犧牲民眾黨的利益，來維持柯、黃兩人不至於走上「互相保證毀滅」的局面。

柯文哲真正讓人失望的地方是，或許在法律上他個人沒有對政治獻金有所染指，然而他的縱容卻是毫無疑問；或許在法律上柯妻看豪宅與柯買商辦都是合法，然而柯罔顧了數以百萬計的民眾對台灣社會進步的寄託，以及幫助窮困小黨生存的愛心，將巨額的政治獻金與選舉補助款視為己用，黨產家產化變成準柯家財產，選舉補助款變成柯的私房錢而不是優先拿出來「做公益」幫助他自己所說「沒錢的民眾黨」發展黨務，從大公無私的形象淪為能撈就撈的既視感，豈能不讓民眾痛心？

柯文哲尚未登上大寶就開啟了小口暗暗啜取民眾公共財——這種他以往那副鄙視甚深的政客嘴臉，這種「合法的貪婪」或許只是小奸小惡，卻重重傷了多數對台灣懷有高度理想的小草們的心；而民眾黨上下有志從政者看到主席的「格局」後，「上行下效」怕是將得到啟發作為日後行事準則，完全喪失了政黨經營與從政人士的理想初衷。由此展望民眾黨的前途，柯文哲無疑是替親手所創的民眾黨的政治生命按下倒數計時。（作者為自由撰稿者）

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