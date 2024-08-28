去年12月30日，柯文哲在總統大選辯論會中，承認「大陸地區也是中華民國領土」，依然得到年輕族群的愛戴。這是柯文哲對兩岸和平最獨特的資產，也是對民進黨最大的威脅。

因此，當柯文哲要走這一條挑戰藍綠的路線，就也要有面對「最嚴苛檢驗」的準備。今天的局面，固然要批評柯文哲不缺理由，但從另一個角度看，到底柯文哲對台灣還有沒有價值？筆者認為有，在兩岸和平的現實主義裡面，在「兩岸同屬中華民國」的憲法框架之下，柯文哲是和年輕族群溝通，最有效的一座橋梁。

如果藍營認為柯文哲已經沒有能力競爭2028，那麼消滅柯文哲，是否也是消滅「兩岸同屬中華民國」的一個溝通管道？老實說，40歲以下的族群，還是以白、綠居多。

而柯文哲主席也不用再瞻前顧後，擔心民進黨貼上的「小藍」標籤，對民進黨跟賴清德而言，只要不向民進黨投降，都是「小藍」；也正因為在國會改革案後，民眾黨與國民黨劃清距離，才讓民進黨的出手無後顧之憂──反正票不會跑到藍那邊去。

如果柯文哲從心裡期盼兩岸和平，知道民進黨操弄戰爭風險是禍害子孫，那麼不要問台灣為柯文哲做了什麼，要問柯文哲還能為台灣做出什麼！

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