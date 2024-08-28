環境部28日針對固體再生燃料（SRF）召開修法協商會議，強調未來還會進行跨部會討論相關規範，一定會朝向「源頭嚴格控管」，而未經環評地區，則會加強稽查並進行總量管制。

SRF是指將廢棄物經處理後製成「燃料」，SRF發電廠就以此做為發電燃料，取代部分燃煤；由於SRF來源多為工業廢棄物，含有塑料等石化材料，因此存在汙染問題。然而，政府已忙不迭地依《再生能源發展條例》及相關子法，將SRF發電視為綠電，經濟部長郭智輝就背書說「這是解決能源問題的辦法。」

SRF發電不但可獲補貼獎勵，發出的電力可享每度4元的躉購費率，甚至有業者宣稱可取得國內碳權，吸引不少人爭相投入；再加上今年6月經濟部撤銷桃園市政府對3家SRF電廠廢止的處分，讓SRF發電廠敗部復活。

政府的鼓勵讓SRF電廠成為顯學。然而，從環境部28日會議的說明可了解，目前政府對SRF只有技術指引，對製造管理缺乏明確的法律規範，若廠商在製造過程造成二次汙染，對人體健康造成危害，政府卻沒有足夠的約束力，甚至有些SRF廠連環評都沒做，實在非常危險。

SRF亂象令人想到風光發電。全力廢核的民進黨政府為補足電力，鼓勵農林漁牧瘋狂種電，造成農地不耕種、漁塭不養魚、砍光森林改裝光電板，全台土地大破碎，除了造就綠電新貴，未帶來足夠電力，綠電至今占比連10％都不到。

蔡政府的風光發電、賴政府的SRF發電，人民為了錯誤的能源政策，被迫一再付出環境和健康代價，真是可悲。