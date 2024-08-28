美國民主黨近日在全國代表大會通過新版黨綱，恢復4年前刪除的「一中政策」，重提對台政策時，除了詳述台灣關係法、美中三聯合公報，首度納入「對台六項保證」。以上六項保證，區隔共和黨總統候選人川普要求台灣交付「保護費」的狹隘言論，是有其「繼續支持台灣」的國際宏觀意義，值得國人重視。

長期以來，美國不論由民主黨或共和黨執政，歷任政府在總統大選時期，是不會主動談起台海兩岸敏感問題。此因華府的對台政策，兩大黨早有共識，是與美國的全球戰略部署、亞太地緣政治演變有密切關係，基本上只要「台灣不獨」、「中國不武」並「維持台海現狀」，美國就可從中謀取龐大的利益。

此次美國總統大選川普為了重返白宮，任何不擇手段的選舉謀略，他都機關算盡，尤其是台海議題方面。因為川普陣營明白，如果不利用台灣、不刺激中共，或不挑起兩岸軍事問題，此次激烈的選舉，共和黨將很難擊敗民主黨。

川普7月16日在接受《彭博商業週刊》訪問時，批評台灣奪走美國的半導體產業和晶片生意，並表明：「台灣應該為防禦支付美國更多費用，我們和保險公司沒什麼兩樣」、「台灣距離美國有9500英里遠，但距離中國只有68英里遠，因此美國很難防衛這個島嶼。」

上述只著眼於利益交換的露骨談話，對台灣而言，其實已是另一種「棄台論」，即可能有意讓台灣自生自滅；因此，若川普當選總統，研判未來美國對亞洲其他盟國如日本、南韓、菲律賓的各項軍事合作，可能亦都會採取此種交易型的外交手段。

但川普對台灣的攻擊言論，未必就能得到同黨黨員的認同支持。美國前副總統彭斯（Mike Pence）所創立的政策倡議組織「推動美國自由」（AAF），日前發布一份備忘錄，強調台灣在抗衡中國的重要性，敦促共和黨國會議員應堅定支持台灣。以上內容受到外界高度關注，並被視為是對川普台灣言論不當的間接批評，顯示共和黨內部對台灣問題有高度分歧。

美國國會參眾兩院2016年通過共同決議案，將台灣關係法與六項保證，正式列為是美台關係的重要基石，當年共和黨也首次將「對台六項保證」納入黨綱。但今年川普再度參選總統後，共和黨則未提及台灣，此顯示川普對美國長期應保護台灣的軍事政策，已有鬆動現象。

台美關係其實就是軍售關係。此次美國執政的民主黨首度將包括有「美國不會設定對台軍售期限」等內容的「對台六項保證」納入新版黨綱，是有重要的全球戰略意義；第一、向國際明白表示，台灣的安全對於美國國防及全球影響力至關重要，未來民主黨會持續支持並保衛台灣；第二、相對凸顯川普團隊的對台政策是極不穩定且充滿變數，就如賀錦麗22日接受民主黨全代會提名時公開所說：「前總統川普做事並不嚴謹認真，重返白宮會很嚴重，由他執政就是混亂和災難」。

（作者為台灣首府大學前校長、中選會前委員）