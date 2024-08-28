前桃園市長鄭文燦涉貪遭起訴，深夜時分僅用1個多小時就湊出2800萬交保，引發外界側目。然而，這起案子是檢調近期偵辦最高規格弊案，鄭文燦是行政院副院長等級的涉貪，不過該案已經陳放7年之久，且中間還有監聽情報外流的問題，這是一個結構性弊端，檢調偵辦此案可不能「到燦為止」，應該揪起整串肉粽，把盤根錯節的弊端一次掃乾淨。

綠營政治人物似乎難以甩開積年累月的銅臭味。2001年，蘇貞昌在擔任台北縣長時，住處遭竊僅報案失竊兩本護照，反而是嫌犯自供偷了180萬現金；民進黨前立委陳明文在高鐵上丟了以行李箱裝著的300萬現金。如今，檢調又在鄭文燦家中搜到來源不明的678萬現金，這些綠營權貴不知為何，手上總有一大筆現金。

這次鄭文燦案的偵辦過程，更是令人嘆為觀止。檢方首次聲押，桃園地院裁定500萬交保，鄭文燦30分鐘內湊到500萬現金；後來被高院發回更裁，桃園地院再提高至1200萬交保，鄭又在40分鐘內籌到加保的700萬交保金。近日偵查終結，正式起訴鄭文燦，鄭文燦又進一步在1個多小時湊齊高達2800萬的交保金，這種資金調度能力令人驚嘆。

這也讓人好奇了，背後牽涉的利益與人數究竟還有多龐大？鄭文燦絕對不是單一個案，繁瑣的都市計畫變更，也不會僅僅是鄭文燦一個人就能包山包海、隻手遮天。首先，起訴書提到，鄭文燦有找國發會官員協助，此後該案也轉內政部與經濟部，這些單位是如何配合，有無利益交換的問題，恐怕不是只查鄭文燦就能一筆帶過，相關人士都應該予以清查才對。

更嚴重的是，鄭文燦過去明確得知自己被監聽，才有後來交還500萬的行為，這代表司法單位也有鄭文燦的內應，這人是誰？當然也應該查個水落石出。鄭文燦現在被交保出去，還有許多相關人士還沒查清楚或是被約談到案，難道就不怕彼此之間會有串供之嫌？還是已經畫定偵辦範圍就是「到燦為止」？

不僅如此，鄭文燦在桃園市長期間恐怕還有許多案件，桃園的地方議員也都質疑過包含酬庸案等，檢調也應該一併查清楚。賴清德總統看似鐵了心放手讓檢察官查鄭文燦，表面上看起來鐵面無私，讓司法去端正吏治，但如果只把案情限定在華亞科技園區一案，不敢將背後結構性的問題全部連根掃除，只會讓人覺得更像是黨內派系鬥爭。無論是不敢徹底掃除乾淨，還是怕破壞性擴大，都只會讓賴清德的掃貪有了虛偽之嫌。