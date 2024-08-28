大陸8月22日開放福建民眾赴馬祖旅遊，同日金門民代組團訪陸，希望早日開放陸客赴金門觀光，國台辦主任宋濤回應「不會空手而歸」。對照習近平在鄧小平120誕辰周年紀念會、賴清德在823砲戰66周年追思祭悼典禮，兩人的談話內容，紅綠對抗基本面不變，但民間交流可望逐步打開，在地緣政治緊張態勢下，仍具有積極意義。

民間交流可望逐步打開

經過蔡英文8年執政、美中對抗已成為主旋律，台海戰爭風險也成為結構性的風險。換言之，台海的風險只能努力管控，防止蔓延、激化，找不到化解的辦法，也看不到轉危為安的可能。首先，如今大陸反獨，不再希望兩岸重回2008至2016年，而是透過反獨行動轉換為促統的進展，全面壓縮台灣的主權、治權與國際空間，只進不退，不考慮台灣民意。

其次，無論年底美國大選結果如何、無論美方是否對賴清德放心，台灣問題國際化已成為美國兩黨的共識，台灣「倚美」與美國「挺台」雙螺旋結構只會更緊密。無論大陸以和平、非武力脅迫或武力方式解決台灣問題，都會被美國視為對世界秩序的挑戰。

美中關係進入「溝通也無法增進互信」的怪圈，這是因為雙方戰略目標南轅北轍，現存的高層溝通只有「相互預告與交底」的功能，以防止意外發生為目標，非政治性事務部門的對話，如氣候、禁毒等，才有機會獲得具體合作成果，連經貿議題都還是處於雞同鴨講、各行其是的尷尬狀態。在上述困局之下，大陸對台政策服從於美中外交、軍事的結構性博弈，對台單位在高階政治層面，恐只有執行權、沒有決策權。

另一個不容忽視的結構性風險，就是兩岸民意的統獨紛爭，這本是一個老生常談的問題，統獨固然是「假議題」，統獨民意對抗卻是「真問題」，這種對抗往往會干擾甚至顛覆執政者管控風險、穩定情勢的意願。例如近期長榮酒店因未掛五星旗遭大陸網友施壓，正是之前台灣觀眾在巴黎奧運會場加油道具被強行取走的「鏡像版」。

兩岸可能都認為民粹可「為我所用」，但千萬別忘了，歷史上發生的戰爭或重大衝突，導火線往往就是民間衝突或意外事件。兩岸之間管控風險，固然需雙方自制、也需要高層溝通，但不可控的因素總是潛藏在民間。

台灣民眾登陸熱潮重現

好在目前兩岸關係的風險，仍處於「量變」的積累與醞釀期，尚未到達「質變」的程度。就美中關係與國際宏觀架構而言，一中政策基礎猶存，台海和平穩定仍是各方最大公約數，即便年底川普當選，美國右翼勢力的極端台海主張未必得到採納。就兩岸關係而言，賴清德政府不會動《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，陸委會和海基會也在推動兩岸交流，大陸更不可能轉向對台動武的戰時動員體制，兩岸是在維持台海和平的前提下進行鬥爭與博弈。

最需警惕的是，民間衝突的風險會不會因雙方關係緊張、交流減少與內部宣傳激化，從量變進入質變。疫情解封後，台灣民眾登陸熱潮重現，大陸網紅經濟、便捷的交通與支付系統等，都讓台灣民眾，尤其年輕人刮目相看，過去幾年因交往隔絕而形成的刻板印象，已大為改觀。同理，正如大陸吸引百萬台灣「首來族」登陸，陸客若能遊台，「首來族」可能數以億計。如果讓大陸民眾親身體驗台灣的中華文化元素，台灣民眾的友善好客，當可打破大陸網路上「全民皆台獨」、「10%是日本後裔」等不實訊息。

陸客恢復遊馬祖，下一步應是金門，台灣從政府到民間，從中央到地方，都樂觀其成。恢復民間雙向交流，不只是對兩岸關係的正面訊號，也是對國際社會的宣示：台海並非戰爭前線，而是交流前沿。兩岸交流門愈開、量愈高，民間衝突的風險就愈低，剩下的結構性因素，交由時間和發展去解決吧！