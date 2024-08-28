賴清德總統渡過了上任的第一個一百天，從民調來看，他的滿意度不算太差。例如美麗島電子報民調顯示，54.4%滿意賴清德的執政表現；但若進一步細究內政，就會發現民意對賴政府執政團隊的表現，仍多有疑慮，BBC的分析報導更點出賴政府執政下，存在包括兩岸關係冰封、美國大選結果可能影響台美關係，以及朝小野大、能源政策挑戰等「內憂外患」。

內閣存在感低 民眾疑慮

民調確實反應了民眾的相關憂慮。如TVBS民調顯示，46%受訪者不滿意賴政府處理兩岸關係的表現，不滿意賴政府經濟成績的民眾同樣也是46%，其中，民眾對缺電的問題尤感焦慮，59%質疑賴政府保證不缺電的說法。

賴清德在就任滿月時宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，目標是擬定國家發展戰略、與民間力量展開對話、和國際社會深化合作，為台灣展開全方位的行動。其中，氣候委員會和健康委員會都已分別召開了第一次會議，但會議達成的共識，對解決迫在眉睫的問題，無甚助益，外界難有指望。

由賴清德親自擔任召集人的各委員會，層級太高、處理的問題太廣泛，賴清德如果真的有心要改善國政，與其仰賴每一季才開一次會的三大委員會，不如與行政院長卓榮泰密切合作。當初賴清德費盡千辛萬苦，自學界、企業界舉才借將，才打造出所謂的AI行動內閣，賴卓體制應該要好好善用內閣的專業人力。

一項民調顯示，近7成民眾無法叫出任何一位部長的名字，知名度最高的是國防部長顧立雄，有21.4%民眾認識他，外交部長林佳龍居次為13.8%。但嚴格說，這兩位早已在政壇打滾多年、從政職務多元，其他部會首長的知名度都在個位數以下，與千萬勞工關係密切的勞動部長何佩珊，知名度竟低至0.2%，簡直不可思議。顯然賴卓團隊還沒有讓人民有感的作為。

近日包括前海基會董事長鄭文燦、前行政院發言人陳宗彥、民進黨立委林宜瑾、國民黨立委鄭天財等多位不同政黨的政治人物，紛紛涉及司法、中箭落馬，另外還有身染桃色事件的前交通部長李孟諺、有帳務不清疑雲的民眾黨黨主席柯文哲等，讓政壇陷入風聲鶴唳，一時間人人自危。由於賴清德上任後多次標榜會全力肅貪，民意自然對此多所期許。對此，賴清德在日前的中常會上要求民進黨從政人員，「自己多克制，不要讓民進黨再受傷害。」

認清民意期待 多做少說

從賴清德這番話可以了解，他很關心這些醜聞甚至可能涉及不法的事件，對民進黨會有什麼不利的後果。要知道上位者的品德像風，而群眾的品德如草，什麼樣的風吹在草上，草就會隨風的方向倒，賴清德上任未幾，官員敗壞事端接二連三，影響的不只是民進黨的民調，作為國家領導人，賴清德更該擔心的是，這些事會對官箴、對台灣社會的集體道德造成多大的負面影響。

以上案件當然都必須繼續追查，不過，更令外界關心的是外傳涉及議長賄選、光電和爐碴等利益糾葛的前年九合一大選前「台南學甲88槍擊案」。此案藍綠不斷互相指控，儘管台南地方法院已一審宣判，但未查出所謂的幕後指使者，且將此案鎖定為私人恩怨，而非關綠電利益甚至議長選舉等，外界疑慮仍高。

執政已久的民進黨，已明顯出現貪腐、道德敗壞的集體沉淪現象，曾表示要以高標準要求執政團隊和民進黨的賴清德，或許做得到快刀斬桃花，但是對錯綜複雜的政商勾結、利益共生，賴清德的大刀可以砍得多深？總統雖不能也不至於直接關切個案，但是層峰肅貪的決心，當然會影響相關單位的處理態度。如果賴清德只想輕描淡寫地說「你們卡撐有幾根毛，我都知道！」就想打發過去，民意是不會埋單的。

賴清德曾說，在三黨不過半的現實下，民心民意是執政的後盾，賴清德上任百日，從台美、兩岸到在野黨乃至於黨內派系，他與各方勢力都已打過不只一輪交道，應當了解政治的界線與自己的斤兩，當然也明白民意的期待何在。既然如此，在接下來的第2個、第3個…100天，賴清德必須全力打拚，有利人民的事要多做、有損台灣的話要少說，爭取最多最大的民意支持，才是首要之務。