8月23日，賴清德率領潘孟安、顧立雄，「集體蒞臨」金門，參加金門炮戰66周年紀念典禮。賴清德在致辭中，繼續宣稱「捍衛台灣的決心」，繼續「向世界傳遞台灣對自我防衛和維護主權的堅定信念」。民進黨當局的信號清晰：「中國威脅仍然是防衛台灣政策的重點」。

當天，大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮做出回應，指出賴清德這一公開活動，是將台灣綁上「台獨」戰車，是繼續「以武謀獨」，是對台海和平穩定構成的最大威脅。發言人再次強調，「台獨」與台海和平水火不容。國台辦發言人的話似乎也意有所指，幾天前，美國企業研究所AIE的智庫人員麥克.魯賓（Michael Rubin），美國國防部的高級顧問就發表高論，宣稱「台灣應向烏克蘭學習」，對中國大陸「強力反應」，就像烏克蘭進攻庫斯克，「主動出兵進攻中國大陸」。當然，這是西方和尚釋放的「鑼鼓聽音」。

「閃擊」金門有一個重要的背景不容忽視。美國時間8月23日，北京時間8月24日，中美同時發布消息：應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，美國總統國家安全事務助理傑克•蘇利文，將於8月27日至29日訪華三天。

據報導，王毅與蘇利文此前已在第三地進行了三次溝通。這次，是蘇利文以美國國家安全顧問身分首次訪問中國。中美雙方對蘇利文訪華的定位，是進行戰略溝通。那麼，賴清德此次「閃擊」金門，是軍事牌還是政治牌？是「進攻大陸」的「先手棋」，還是戰略上的「未雨綢繆」？

本文認為，賴清德此次「閃擊」金門，政治牌的含義遠高於軍事牌。主要目的在於顯現「事實台獨」的政治存在，為自己尋找「繼續活動的空間」。

其一，美國縱容民進黨冒險主義的政策可能收緊。

目前美國國內局勢，不僅是拜登或川普的台海政策論述，對兩岸關係將產生影響，而且是美中關係的未來走向，為美國國內政治和國際政治高度關注。美中重新回到戰略關係這一定位，對世界釋放的資訊難以估量，必然產生重大影響。拜登看守政府，其台海政策，對因台灣問題而發生嚴重地區衝突的需求，可能降低。對民進黨冒險主義採取縱容的政策，其尺度可能有所調整、收縮。

當然，中美矛盾與衝突仍然是尖銳的，兩個大國對世界格局的影響也是複雜的，中美關係新的關鍵變數是什麼，當前情況下，一時難以確定。但對民進黨而言，在「唯美是從」的屋簷下，未雨綢繆還是必須的。試設想，如果挑釁大陸的冒險政策失敗（例如，從不敢攤牌到進行戰略攤牌），那問題的嚴重性，就不是在受美國節制方面是否會被「加碼」或者遭「壓縮」的問題（如對台灣再拋「疑賴論」），而是民進黨在兩岸關係上，再也沒有「隨時可以掉頭的機會」。

其二、賴團隊金門「集體露面」，顯示「政治存在」。

賴清德「新政」至今滿百日，也已進行了諸多公開活動，內容涉及外事、軍事、經濟、政治、文化。而重點，放在集中精力，「全面抗中」方面。其中又以包括軍事目的，具有針對性的活動為主。如大陸「聯合利劍-2024A演習」後，金門、馬祖周邊被劃入演習區域。台灣也頻頻舉行軍演，參加與日本的「海上合作演練」，擺出對美國主導下，對日本與菲律賓2+2合作機制，遙相呼應的態勢。

端午節時，台軍參謀總長梅家樹上將「代表三軍統帥賴清德總統及國防部長顧立雄」，赴馬祖防區，「慰勉前線官兵」，蹬上距大陸最近約8公里，號稱「前線中之前線」的高登島、亮島，除了宣稱對北疆防務「提出工作指導」外，還提出「共同守護國家領土安全」，發揚「同島一命」精神的口號（台灣《軍聞社》報導）。台將領「視導」高登島、亮島，當時有一個背景相當重要，即台灣與大陸漁民海上衝突的事還未了結，而台灣海巡部門還在繼續「抓捕」大陸漁船。

對比之下，這次「閃擊」金門，擺出的是一個醒目的「集體出場+親臨防務」的政治姿態，新政府首腦與國防團隊「集體露面」，顯示「政治存在」的意味強烈。時間上也有「刻意為之」的痕跡，選擇在「823」炮戰紀念日與美國國家安全顧問蘇利文訪華前夕。表示對金門這個被喻之為兩岸「臍帶」敏感區域的高度重視，本身就是政治含義。時間上，同時也是顯示其「政治存在」的重要性。

過去，拜登政府在中美博弈的同時，一直在準備對華進行新冷戰，甚至不惜以戰爭狀態進行威懾。美國對民進黨的政策扶持，也主要為了配合對中國的封鎖、制裁、甚至戰爭。民進黨在對外關係方面，也體現出強烈的軍事目的，如配合美日的軍事部署、強化美台軍事合作等。宣稱台灣 將「成為中國大陸與西方戰略博弈棋盤中的關鍵因數」。現在，中美戰略互動使民進黨的謊言，顯得尤為可笑，在金門這個被視為「臍帶」的戰略要地「集體露面」，可對美國顯示「事實台獨」的「政治存在」及其「價值」。

三、四個支柱之下，尋找活動空間

「520」以來，賴新政府在將「中華民國」在地化、「台灣化」，要台軍捍衛所謂的「國家主權」，為「事實台獨」而戰方面，充分發揮其挑釁性，但仍然改變不了大陸在兩岸關係上，掌握主動權的局面。大陸「22條懲治台獨意見」的發布，將影響兩岸的交流與交往方式，也是可預見的。

民進黨方面，至少在美國大選落下帷幕之前，需要在賴清德的「四個和平支柱」下，繼續活動（第一個支柱是「加強台灣的防禦能力，第二支柱則涉及經濟韌性，第三支柱「國際夥伴關係」，第四支柱，台灣「展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力」）。

繼續圍著第一支柱，「團團轉」，大幅增加軍費預算，加大購買武器，對大陸進行挑釁，此種「非和平」的施政方式，不僅難以作為「未來幾年政策與行動的指引」（蕭美琴在倫敦智庫的演說），而且因其冒險性，必然激起民眾的反感。如何繼續活動？只有在四個支柱之間「穿插」。

四、結語

「閃擊」金門，說明「事實台獨」開始打政治牌，目的是繼續以所謂「政治正確」為盾牌，試圖在「台灣已經事實獨立」的•前提下，在中美之間「周旋」。這種伎倆，自欺欺人，無助於改變兩岸關係處在最為複雜、最危險路口，「台獨就是戰爭」的局面。

66年前的金門炮戰，最大的特點在於大陸通過「打蔣艦不打美艦」的方式，直接衝擊美國與台灣的「共同防禦條約」。通過這樣的「交手禮」方式，兩岸共同守住了一個中國。這是中國人戰爭藝術的精彩濃縮。如今在台灣的「台獨分子」，已經倡狂到不承認自己是炎黃子孫，可見，除了兩岸「反獨」的決心不會動搖，「台獨分子」正在搬起石頭，砸自己的腳。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會 論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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