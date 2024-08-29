過去行政院施政，總要告誡部會的計畫別淪為「牆上掛掛，紙上畫畫」的虛空計畫。自5月20日卓內閣成立至今已滿百日，期間部會常提一些有創意的想法，什麼境內關外、數位牧民、鮭魚返鄉、什麼AI兆立方、2028年人均GDP超過4萬美元，人均GDP超越以色列等等。然而令人不解的是，這些響亮的目標如何達到？部會也只有一些模糊說法，而沒具體的策略。

就以經濟部長郭智輝提出的「境內關外」而言，其想法是要把台灣內需市場擴至日、韓、菲、越南等國的4億人口，把台灣打造成美食、免稅精品集散地的「台灣名品之島」，每年吸引這些國家3％的人口來台消費。然而，以台灣今日之處境，兩岸關係如此緊張，英國《經濟學人》幾年前還直接點名台灣是地球最危險的地方，這些最根本的問題不解決，境內關外不就成了「牆上掛掛，紙上畫畫」的空談嗎？

再如，國發會日前提出的四年國家發展計畫（2025～2028）擘劃四年後的願景，所訂的經濟成長率2.8～3.6％，以高推估而言，人均GDP要從今年33,610美元達到2028年42,787美元，平均年增率6.2％。然而，依四年計畫，平均經濟成長的高推估也只有3.6％，兩個成長率的差距不小。根據過去40年的資料，當較低的經濟成長要創造較高的人均GDP成長，需具備兩條件：一是台幣匯率顯著升值，一是物價漲幅不能太低；然而匯率升值、通膨升溫皆非好事，前者會降低出口競爭力，後者會削弱薪資購買力。國發會究竟在匯率及GDP平減指數（deflator）作了什麼假設？這樣的假設在動態聯立的總體模型下，對經濟又會帶來什麼影響，在在需要進一步申論，否則4萬美元的人均GDP願景豈不又成為「牆上掛掛，紙上畫畫」？

遙想美援於1965年停止之前，政府於1960年研擬「十九點財經改革措施」以為因應，當年舉國缺少資本，沒有資本難以進行建設、也無法發展產業，而美援一停自然是雪上加霜，因此「十九點財經改革措施」非常明確就是要「鼓勵儲蓄，節約消費」來籌資進行建設、帶動產業投資，這個計畫後來也催生了「獎勵投資條例」。當年不像今天有網路平台，讓國人瞭解獎勵投資條例有一定難度，為此政府還邀兩位畫家，用漫畫把政策的觀念表達出來，這樣的政策從研擬、規劃、立法、宣傳一一有系統的推出，最後這個政策促進了民間投資，讓台灣經濟得以起飛。1960年台灣一年實質固定資本形成只有426億元台幣，1970年這一年已達2,040億元，隨著投資遍地開花，生產、出口急起直追，十年之間台灣平均每年經濟成長高達10.3％，這個改變台灣經濟的計畫，自然不是「牆上掛掛，紙上畫畫」的虛空計畫可以相提並論的。

再看1995年經建會所提的「發展台灣成為亞太營運中心」計畫，從發展亞太營運中心的意義內涵，如何調整政府職能、如何以市場機能取代政府管制、正視兩岸經貿的競爭性與互補性以共存共榮、相關法律如何配合修訂，皆在計畫裡詳細論述。這項計畫在展望中指出：「預計在公元2000年以後，由於亞太營運中心計畫的加速完成，無論是制度法令的健全還是硬體設施的建設，均已完備，我國將以嶄新的面貌迎接21世紀的到來。」當年政府的施政氣魄，於計畫字裡行間，處處可見，這個施政藍圖自然也不是「紙上畫畫、牆上掛掛」的隨興計畫所可以比擬的。

新閣上任已逾百日，雖時有描述願景，也有提目標，口號也響亮，然而每個計畫都流於表象，相關數字也不夠嚴謹，有時還不知所云。譬如說，台灣人均GDP過去比的總是四小龍，而近日經長郭智輝、國發會主委劉鏡清又忽然說未來期待超越以色列，這些談話實在有點無厘頭。

最後，我們要指出的是，不論是1960年政府研擬的「十九點財經改革措施」、1995年經建會提出「發展台灣成為亞太營運中心」都是回應當年困境所提的計畫，詳實而完整。如今台灣最大的困境在於經濟發展的不均衡，迄今內閣卻少有完整的方案，沒抓住這個重點，儘提一些不知所云的計畫及放煙火式的想法，這是內閣的治理危機。想想，當政策只淪為「紙上畫畫、牆上掛掛」的畫圖，而非嚴謹的藍圖，施政豈能成功？此理至明，願決策當局深思之。