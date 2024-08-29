20年前我們基金會在浙江省平湖巿承辦了一所高中，校舍是政府的，所以是一所公辦民營的學校，招生時發現有許多成績好的學生，因為家貧，放棄升學，不來報到，這不僅是他們個人的損失，更是國家及人類的損失。

因此我與妻子蘇老師創辦了一個名為「撿回珍珠計畫」，對這些成績特佳而家貧的孩子，提供食宿學費全免待遇，因此，他們被稱為珍珠生。這樣的珍珠生，在計畫推行的第一年錄取了21人。之後此項工作由浙江省新華愛心教育基金會承辦，現在每年錄取珍珠生6000人，總數超過90000人，甚受各界重視。

這次基金會慶祝撿回珍珠計畫創辦20周年，隆重辦理慶祝晚會，我和妻子蘇老師是創辦人，因而蒙邀參加，深感榮幸。慶祝大會在浙江省嘉興巿的嘉興大戲院舉行，共有七百多人參加，座無虛席，亦無人提早離席。除了創辦人及現在基金會董事長致詞外，更安排了這二十年來每屆的畢業珍珠生代表，在台上一字排開依序致詞，看到他們的成長及卓越表現，心中著實難掩喜悅之情。人生還有什麼比這樣，培養人才的愛心工作，更令人喜樂滿滿、成就滿滿的事呢？

蘋果創辦人—賈伯斯，15年前因胰臟癌病逝，他最後的遺言：「世人所羨慕的好名聲及財富，我都有了，但現在這些對我都毫無意義了。」賈伯斯的這句遺言，我曾在很多文章及演講中提到過，因為實在太對了。但是對歸對，世人真正能因此而改變過度累積財富迷思的人，究竟還是少數。那要怎麼辦呢？也就只能一說再說，來提醒大家捨棄世俗八股教條的心思意念吧！

以「撿回珍珠計畫」為例，認養一位高中生三年所需費用，並非小數字，但為什麼能延續二十年了，可見還是有許多人瞭解到撿回珍珠計畫的意義並感受到了此項愛心工作的快樂。

再者，人有一天都會離開世界，所謂名利、財富可能都是一種幻覺，以為是你所擁有的，但事實卻不然，因為當你離開人世時，你也是赤裸裸的歸去，什麼也都帶不走，唯有你在世間上的善心義舉，可以永遠留存，並讓人緬懷追思，這就是人去愛留。希望有幸能看到此篇文章的朋友們一起come on，都來做個人去愛留的大愛之人吧！讓我們的世界變得更好更有愛心。

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※