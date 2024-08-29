近日友人常問：「房價漲、房市熱，好不好？」。這問題，不好答，因為好與不好經常是相對的，要看處於什麼條件與位置，因此我們常說：「換了位置，就換了腦袋」。漲與不漲各有利弊，就看處於什麼位置。然而，房價合理的漲價無罪，但不當炒作房價絕對是不被允許的，政府需介入處分以遏止歪風。

如果手上已有房，也沒有再買房的打算，那麼房價高漲絕對是利多。房價越高，個人資產也越高，很多人賺一輩子的存款，都比不上一棟房子的增值。因此許多人嘴巴雖不談房價漲，但心內卻常默禱房價愈高愈好。房價漲，對已有房卻不再買房者，大多利大於弊，最大的壞處就是要多繳一點房屋稅。

手上沒有房，也沒有買房想法的（房價高而放飛買房念想），就相對單純，既然沒有買賣房屋的念想，房價高低實在影響不大。對啃老族而言，房價漲不漲根本無關痛癢，有沒有零花錢才是真正的大事。對租房族而言，房價漲會連帶房租節節高漲，會影響個人或家庭的可支配開銷，成為高房價的另類受害者。

對手上沒有房卻想買房的，甚至連買房頭期款都未能籌足的，房價漲影響就非常巨大了。高房價，會讓他們離買房的夢越離越遠，終究勞動族日日縮衣減食，每年最多也才存下十數萬元，根本無法跟上房價一翻就上漲幾十萬、幾百萬的速度，想買房的夢追都追不到。想買房的，除自備款難籌外，高貸款與長期背負的利息壓力，同樣會讓人喘不過氣的。因此，對資金有限且有買房強烈需求的勞動族，在高房價時要買房，就不得不「被迫」買下格局小的、設施差的、位置不好的房子，高房價對購屋自住者絕對是「居住不正義」。

對手上有房，正想換房的人而言，如果想從蛋黃區換到蛋白區、甚至願搬到郊區的，趁房價高漲時應該可以換到更大、更舒適的房子，甚者不但不須掏錢，還可能還有一大筆現金，終究好位置的房價漲幅，絕對高於蛋白區和郊區。相反的，對想從蛋白區換到蛋黃區的換屋族，應該就會抱怨房價高漲，想換房子還得掏大把的錢，或是以大換小很憋屈。

對房市投資者與建商而言，高房價代表買賣房價的利潤會越大，尤其是房市投資者，不怕房價有多高，只怕買房景氣被凍結，手上的房子賣不出去，就賺不了價差。對房市投資者與建商而言，都是希望房價持續上漲，以創造更大的利潤，若房價下跌，房市投資者與建商想賺錢，應該是很難的。然而，對房市禿鷹而言，極速暴漲暴跌會是禿鷹的最愛，禿鷹最嗜撿食受暴漲暴跌的受災戶，不但在別人的傷口上抹鹽，更在撿食中再次的壯大，大大危害社會的公平正義。

然而，高房價不但是經濟成長火車頭的最重要指標，更是國家不會面臨戰爭危害的重要評估。高房價與高經濟成長是互為因果的關聯，例如台積電宣布將在嘉義朴子、太保設廠，朴子、太保的房價立馬漲了近三成，兩處方圓之處不只房價漲，同時也帶動餐飲、百貨等商業的成長，和交通、醫療等基礎環境設施的改善，即是明顯房價漲帶來的生活大利多。之前朴子房價十幾年不漲，朴子、太保的餐飲、百貨、交通、醫療等基礎環境設施同樣十幾年未變一樣，因此房價漲仍對地方帶來許多好處的。

「房價漲、房市熱，好不好？」，常因換了位置，就換了腦袋，好與不好，要看個人處於什麼條件與位置。然而，房價飆漲、房市過熱、炒房，一定是不好的，因為「飆漲、過熱、炒作」已破壞了常態，與既有的穩定和社會正義。因此對於房價的「飆漲、過熱、炒作」，政府一定要介入處理，好好的打壓房市禿鷹和巨鱷，還給勞動族群有買屋成家的夢想，同時維持社會穩定與居住正義。

（作者為空大講師）

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