TVBS最新民調，如果重新投票，賴清德得票將上升9%，而柯文哲下降8%，侯友宜不變。那應該也可以論定，重新投票，民進黨將國會過半，賴清德完全執政。

TVBS民調證明大部分白營支持者的第二選擇是綠，2024區域立委，白營年輕族群之所以願意支持國民黨立委候選人，是希望三黨不過半，擴大民眾黨的影響力。那麼在白營萎縮的態勢下，幾乎可以預見，2028民進黨將重新取得國會多數。

對賴清德來說，2024民進黨立委選不好，那是蔡英文的責任，而只要藍白不合，2028連任並不是太大問題，關鍵在如何重新取得國會多數，那麼不但賴本人完全執政，也可以否定蔡英文的成績，確保自己在黨內的地位。

賴清德先用偵辦鄭文燦，既清算黨內對手，也塑造民進黨大義滅親的形象；有了鄭文燦案，再去辦高虹安、柯文哲、應曉薇，也更有正當性。但不論柯文哲現在有多少壓力，民眾黨10%的基本盤是存在的，要維持一個「有影響力的第三大黨」地位，不會太困難。

但對有志於重新政黨輪替的國民黨，挑戰則非常嚴峻。目前看不太到2028政黨輪替的路徑，要保住在野國會多數的現狀，也要看國民黨如何留住，2024投給國民黨區域立委的白營支持者。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※