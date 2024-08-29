7月27日，鴨綠江流域發生暴雨，導致水位上漲，北韓平安北道新義州一帶變成一片汪洋大海。據北韓勞動新聞報導，金正恩宣布⌜緊急狀態⌟，並赴災區視察、指揮營救居民。在北韓公開的照片中引人注目的是，金正恩車輛的四個車輪都被水淹沒。不僅如此， 新義州地區所有房屋的屋頂均已被淹沒，10多架直升機連續往返20餘次營救居民的場面， 足以探出當時岌岌可危的情形。

事實上，北韓最高領導人親赴洪災現場實屬史無前例。雖說2020年8月金正恩曾赴黃海北道洪災現場，但那是在災後，像此番當日視察是出乎意料之舉。有部分觀點認爲，金正恩親赴災區的行徑，可能對北韓居民起到積極的影響，但實際上，批判其爲⌜ 敗於防範國家災害的領導人⌟的聲音顯然更大。

北韓爲了防範雨季災害，每年都將⌜植樹⌟定爲治山治水的應對方案，並強調全民參與。但在燃料短缺導致無法保障供暖的情況下，鼓動居民參加運動，豈不是天方夜譚？若想熬過冬天，更緊迫的是上山採薪拾葉。不少觀點指出，從金日成時期開始，為準備戰時軍糧而砍掉山上的樹木，建造階梯式農田，才導致山崩和大規模洪澇災害。

金正恩在洪災現場視察是為展現其⌜慈愛的愛民領導人⌟形象而⌜自導自演⌟， 純屬作秀行徑。殊不知公開乘坐橡皮艇視察、自己車輛被浸濕的場面，不但毫無意義， 反而引發輿論譁然。北韓勞動新聞將本次洪澇災害歸咎於中國大陸的暴雨，將當局的責任巧妙地轉嫁給大陸。金正恩為隱蔽自己的管理不當，在災區現場通過更換道黨委員會責任秘書和社會安全相（警察廳長）等高層幹部，以期平息事態。

即便如此，最大的責任在於金正恩是婦孺皆知的事。實際上，北韓的所有天災都是⌜人禍⌟。更準確的說是⌜金正恩引發的人禍⌟。金正恩還有何臉面一味指責幹部們未能制定有效的防水對策？每年周而復始的水災，是有意置之不理的旁證。設想，若將豪擲巨額的軍費拿出一半，投入到經濟的話，不僅不會出現大規模洪災，甚至還能防患於未然。

北韓居民一旦看到暴雨或颱風即將來臨的天氣預報，便會焦慮地夜不能寐。北韓樓房出現豆腐渣工程早已司空見慣。現代化頂級公寓屋頂漏水、劣質的排水設施導致樓道浸水的案例比比皆是。電線杆倒塌、人和動物發生觸電事故也屢見不鮮。由於山上沒有樹木，一旦大雨降臨，江水瞬間暴漲侵襲村莊。本次新義州洪災也是因鴨綠江水上漲後無法排到大海，越過堤防而發生。

爲了防止水災，首先要考慮的是大量投資。但是，即使有資金製造核武器，發射導彈，卻沒有經費投入到防水對策，乃是金正恩統治的現實。金氏一家為偶像化宣傳一擲千金，對居民的災後重建與損失補償則視若無睹，解損失較小地區居民之囊，以拆東牆補西牆的方式慷他人之慨，正是金正恩的真實面目。與北韓不同，在綠樹繁茂， 排水設施先進的韓國生活時間越長，越能感受到⌜人類善待自然，自然便會回饋人類⌟。誠然，北韓忽視自然而造成的年年洪災，不是天災，而是⌜金正恩引發的人禍⌟。

（作者為世界北韓硏究中心硏究所長）

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