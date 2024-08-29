中菲爭議水域連續發生四起衝突事件，雙方互控「故意碰撞」，南海緊張局勢持續升高。菲律賓海軍27日公布監控數據，指中國8月中旬後南海部署船艦多達163艘，為近3個月以來的高峰，大多部署在民主礁（黃岩島）、仁愛暗沙及仙賓暗沙等海域。

連續衝突 互控故意碰撞

菲國軍方認為，緊張事態將升高誤判風險，考慮能否擴大中菲有關仁愛暗沙擱淺登陸艦運補問題「臨時性安排」的適用範圍，但中國意願不高。大陸國安部指菲律賓不斷透過各種手段操弄南海主權爭端，違背自身承諾和兩國共識，在南海連續滋事挑釁，北京認定菲律賓藉「打打談談」手法與中國鬥爭。

中菲曾於2021年底就南海爭端達成「君子協定」，但小馬可仕上台後態度丕變，擺出對抗姿態。今年7月兩國雖達成「臨時性安排」，就擱淺登陸艦上人員生活物資運補問題達成共識，結果不但無法管控仁愛暗沙爭端，對抗反而擴大到仙賓暗沙，菲律賓海岸警衛隊企圖「長期駐紮」，做為補給任務的集結點。

菲律賓在南海與中國對抗，背後是美國及其盟邦的力量，本質是中美競爭的一環，藉此牽制北京在印太區域的軍力延伸。菲律賓總統小馬可仕一改前任杜特蒂對中協調政策，重啟與美國的軍事結盟，譴責北京「入侵」菲律賓主張的200浬專屬經濟區（EEZ）。

外交施壓難以緩解南海緊張，何況ASEAN多數成員在中、美競爭中力求保持平衡，無意捲入中、菲之間南海爭端，但美、菲之間存在《共同防禦協定》，若中菲在南海發生軍事衝突，美國將有協防菲律賓的義務，美國須謹慎以對避免南海成為中美衝突的導火線。美國駐北京大使伯恩斯表示，儘管美中處於「充滿爭議的競爭」關係中，但雙方正透過更頻繁的聯繫，迴避可能的衝突。

美國國家安全顧問蘇利文訪中，代表兩國有意管理好雙邊競爭關係，避免衝突。菲律賓強行對坐灘仁愛暗沙及仙賓暗沙的船艦運補，可能引發中、菲的衝突，美國雖無意使菲律賓知難而退，但放任菲律賓持續運補行動，無疑將升高誤判的可能，成為危險的引爆點，這應該不是美國所願見。

兩場戰事 美軍分身乏術

美國印太司令部司令帕帕羅表示，美國船艦可護衛菲律賓在南海執行補給任務，此為完全合理的選擇，但需美、菲的協商，菲律賓參謀總長布勞納認為，若菲律賓無法獨力運補作業，將與美國及志同道合的國家合作。菲律賓期待日本及澳洲等美國的盟國介入，拉長在南海對抗中國的戰線。美國建構串聯馬尼拉至東京的安全聯盟，並矢言捍衛其盟邦在南海的權利，小馬可仕想藉美國的支持，乘勢打破中、菲的南海僵局。

中、菲南海角力，馬尼拉在力量上顯然居於劣勢，若美國成為其軍事奧援，將可擴大菲律賓對南海的控制，但此全然僅止於紙上談兵，忙於大選的美國民主黨政府目前應無心於此。小馬可仕雖得到華府外交上的支持，但美國在俄烏及以哈兩大衝突中分身乏術，在軍事上能仰賴拜登政府的地方可能有限。

在中菲南海爭端中，美國的角色吃重，不僅加劇中美關係的對立，使雙方難以管控分歧，亦平添台海問題的不確定性，美國須與中國維持對話管道暢通。為此，美國國安顧問蘇利文任內首度訪中，亦是2016年以來首位到訪中國的白宮國安顧問，希望為拜登總統卸任前的「習拜會」鋪路。

美國海軍新聞網站《Naval News》25日批露，美國海軍在太平洋的6艘航母未來三週悉數暫撤太平洋地區。在大陸海警船與菲律賓公務船於南海碰撞，印太局勢不穩定時，美軍航母暫撤凸顯美國航母編隊面臨中東局勢、例行維護及印太區域需求的多重壓力下備多力分。

面對南海爭端，美國軍事介入不具現實性，亦無助緊張情勢緩解，應鼓勵爭端各方對話，促成只差臨門一腳的《南海行為準則》功德圓滿始為正道。