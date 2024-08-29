許多人最近都注意到，有關肅貪除弊的新聞似乎多起來了，一連串司法偵辦的行動都針對政治人物或行政官員而來，其中尤以民眾黨主席柯文哲、前桃園市長鄭文燦兩人最為搶眼。相關案情發展如滾雪球般不斷擴大，難以預料。從政壇到市井，紛傳誰會是下一個？

賴政府執政百日以來，民眾感受最深的，一是立法院的朝野對抗，二就是雷厲風行的肅貪，而且目前看來像是不分親疏、藍綠白通殺，已展現了在民進黨內立威、在社會上收攏民心的效果。另一種相對的看法則認為，賴清德總統的霹靂手段其實是藉此收拾掉他政治路上的潛在對手，不過是一種鬥爭的高級手法。

外界會有這種看法其來有自，但關鍵是即使如此，賴清德也不可能無中生有、羅織罪名，而是順勢而為、打蛇隨棍上！試想鄭文燦以權牟利的種種犯行，哪一條不是他咎由自取的？反而真正要追究的是，蔡政府時代為何能如此包庇成風？司法部門證據確鑿，為何那麼多年護航掩蓋？

柯文哲的政治獻金爛帳、假帳案，已經重創了他個人的政治生命，更崩壞了民眾黨的發展生機。京華城案是否涉及貪瀆仍待進一步調查，但柯文哲自己的難以把持、民眾黨的各種亂象，又有哪一項是賴清德加給他們的？可預見的是，曾經創造台灣政治奇蹟、引領第三勢力的柯P，很快就會被司法風暴侵蝕殆盡。

如果賴清德的肅貪除弊只是看對象、查半套，終究會被看破手腳，必遭反噬；但若是政客只見到別人鬥自己，多行不義卻不自覺，如此因果不分，終遭民意唾棄，甚至被司法重判，又要怪誰呢？