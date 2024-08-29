總統賴清德高舉肅貪大旗，造成民進黨貪汙案件接連曝光，掀起黨內惡鬥風暴；加上藍營的基隆市長謝國樑罷免案其主因已遭法院嚴重打臉，對民進黨情勢並非有利。然而，近日賴清德執政百日滿意度民調卻逆勢上升，顯然這波的肅貪行動幕後可能有著極大的政治籌謀！

根據近日媒體民調，若重新投票選總統，有49%的民眾會投賴清德，33%會投侯友宜，18%會投柯文哲。相較於大選得票率，柯大減8個百分點，相當於流失118萬支持者；支持賴清德的比例則從40%上漲到49%，增加9個百分點。又根據美麗島電子報26日的民調，58.9%的受訪者信任賴清德；施政滿意度有54.4%滿意、33.2%不滿意，等同民眾對賴總統執政近100天所打的成績。交叉分析顯示，中立民眾有50.3%信任賴清德、29.2%不信任；而學歷愈低的民眾愈滿意。

賴清德就任總統後，即以肅貪打響聲勢，先有前民眾黨的新竹市長高虹安和國民黨立委顏寬恒因助理費案分別被判處重刑，引發輿論譁然。當然也有民進黨前議員周雅玲、前立委陳賴素美也涉及詐領助理費，但這兩位卻能獲判緩刑。

另外，受到極大矚目的案件，便是賴清德利用司法工具來整肅周邊黨內外的政敵，包含檢調單位圍剿鄭文燦及其子弟兵、監察院及檢調追究柯文哲選舉經費弊案及京華城案。由此暴露出賴清德的霸道與無情，不僅任由各派系惡鬥，也不惜犧牲自己人來塑造自己的正派形象。

早在2023年5月，在賴清德任黨主席的主導下，民進黨占多數席次的立法院通過《公職人員選舉罷免法》修正案，擴大排黑條款後，政治衝擊已經延燒。從事後結果來看，賴藉由修法，縱然犧牲少數有問題的自己人，但也可藉此肅清對手、異己；而宣示推動掃除黑金的形象，也可為他贏得更多、更大的政治利益。

賴清德無視該次修法不僅沒有保護更生人，又立法不夠明確，「黑金槍毒」定義籠統；且法案無限上綱、不分情節、不分比例包裹式修法，例如還未定讞就被剝奪參政權，有違憲法的比例原則和無罪推定原則。但參選2024總統的賴清德強力主導，一意孤行，以排黑轉移焦點，刻意規避核心問題。

從這一脈相承的思維便可理解，儘管民進黨整體支持度下降，賴清德的支持度卻上升；顯然，賴在處理黨內困境的同時，也提高了自己的支持度，最重要的關鍵在「向中間選民和年輕選民展示其廉潔的決心」。而賴對貪汙採取零容忍政策的強硬態度，更可趁民眾黨形象大傷之際，大量吸納總統大選時投給柯文哲的年輕族群。

至於民進黨私下暗助的基隆市長謝國樑的罷免案，反正是民間團體出面連署，輸贏對賴清德來說並不那麼重要。但這是民進黨練兵的好機會，可從罷免過程中檢討策略上的缺失，了解影響中間和年輕選民的關鍵，作為明年2月開始發動立委罷免潮的操作參考，屆時更能讓在野對手一刀斃命。

賴清德不甘作為雙少數總統，他已籌謀翻轉局勢，先是不接受立法院通過的國會改革法案，透過釋憲要讓法案失效，避免受到更強力的監督，即使造成朝野尖銳對立，甚至可能影響9月立法院新會期的所有法案、預算案也在所不惜。第二步則是高舉肅貪大旗，建立威望，並作為明年2月發動罷免潮的理由。只要在野黨立委有幾人被罷免落馬，極可能讓民進黨重新奪回立法院多數地位，屆時賴清德就可扭轉局面，效法蔡英文贏者全拿的任性執政了。

（作者為國立大學教授）