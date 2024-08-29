中共中央外事辦主任王毅與美國國家安全顧問蘇利文完成兩國最新一輪「戰略溝通」，根據中方會後新聞稿，美方堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。 而賴清德總統沉溺「新兩國論」，無法見容「一中」，甚至要將美國一中政策「去一中化」，不惜成為台海和平穩定的負面因素。

中美高層對話 反對台獨

拜登總統宣布退選，拜登政府處於「看守模式」，同時美國總統大選結果難以預判，中共邀請蘇利文訪問的時機與動機引起不同解讀。地緣政治不會停頓，在變動時期，兩大強權持續透過管道溝通，對世局穩定更顯其重要性。從台海、南海敏感熱點，到俄烏戰爭、對抗氣候變遷等全球性議題，雙方都需要正確了解彼此立場與政策，並對國際社會發揮指引作用。

台灣問題永遠是美中高層互動中不可迴避的議題，賴清德就職以來，積極鼓吹新兩國論，中共升高反制台獨行動，兩岸敵意螺旋上升，台海兵凶戰危，更凸顯了美中共同處理台灣問題的迫切性。中方這次掌握兩岸關係發展的主導權與主動權，邀請蘇利文訪問，最主要目標之一就是希望美方公開表態不支持台獨；而美方則要求中共降低對台灣的脅迫，不要企圖片面改變現狀，儘管雙方仍存有歧見，避免誤解、誤判使競爭惡化為衝突已是雙方默契所在，也就是在這個前提下，才能進一步安排兩國領袖在未來幾周內通話。

王毅在會中重申，台灣屬於中國，中國必將統一；台獨是台海和平穩定的最大風險。美方應當把不支持「台獨」的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。白宮發布的會議概要則顯示，蘇利文強調維持台海和平穩定的重要性，並未出現美方堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」等文字。雙方一再重複對台灣的立場，除了宣示能有效管控風險外，也是對台獨發出警告。

但賴清德政府似乎無法正確掌握情勢，在國內鋪天蓋地推動「去中化」，在國外，則欲將視為眼中釘的一中去之而後快，甚至不惜挑戰美國的一個中國政策。

民主黨全國代表大會日前通過的2024年黨綱宣示，美國繼續堅定維持對台海和平與穩定的承諾，遵循《台灣關係法》（TRA）、三項聯合公報、六項保證指引的一中政策，確保任何一方不會片面改變現狀。從2020年只提TRA，到今年完整陳述根據TRA、美中三公報、六項保證指導的美國一中政策，說明了民主黨要在兩岸之間維持平衡立場，重申一中政策與反對片面改變現狀，就是要向台北與北京分別傳達美國的底線。

兩度消失一中 自欺欺人

我外交部回應，歡迎與感謝民主黨黨綱重申依據TRA及「六項保證」等政策指引，堅定承諾維持台海和平與穩定，並確保無任何一方片面改變現狀。外交部刻意省略關鍵的「一中政策」與美中三公報，企圖以部分事實掩蓋美國政策的完整真相，製造美國全面挺台的假象。

新任美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言7月會見賴清德時也重申一中政策，當時賴政府就上演「一中」被消失的戲碼。谷立言告訴賴清德，美國會持續大力支持台灣自我防禦能力，以及將繼續支持台灣，這也符合美國以TRA、三個聯合公報和六項保證為指導的「一中政策」。總統府事後發出的新聞稿則只剩下「政策」， 關鍵字「一中」憑空消失。賴清德政府兩度讓一中消失，以為是神不知鬼不覺，卻已引發各界關注，去一中化是否成為賴政府固定操作模式。

外交部最近運用大量公帑籌辦「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會，然後自導自演通過決議案，反對中國不當曲解聯合國大會第2758號決議。最近邀請前美國駐聯合國大使海莉來台，她挑戰第2758號決議不涉及台灣，並呼籲美國積極施壓，爭取台灣獲得聯合國觀察員地位。這些純屬外銷轉內銷的「務虛外交」，兩國論走不出國門，在國際社會掀不起漣漪，更無法撼動聯合國。

相反的，賴政府若誤判形勢，以為可以在一中政策上做文章，搞去一中化，為他的新兩國論鋪路，為台獨借殼上市，將是自不量力，只會置台灣於更大危險之中。