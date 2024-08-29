身陷政治獻金假帳風暴、購買商辦爭議及京華城案司法偵查，民眾黨主席柯文哲29日號稱召開記者會一次說清楚，他雖鞠躬道歉，並宣布請假3個月靜待黨內調查，但記者會全程避重就輕，面對爭議仍硬拗。看來「阿北」已不自覺地與財團一起拿刀叉吃人肉了，雖口頭道歉，心裡卻不認為自己有錯，這樣能喚回小草們嗎？

這場荒腔走板的記者會只有三個重點，首先老調重調，指政治獻金一切支出都有憑證，所有漏報、虛報假帳，都是太信任別人惹的禍；其次，拿4300萬選舉補助款以個人名義購買商辦，只是有需求就買，且登記在他名下更容易監督；最後是柯本來不想談的京華城案，就猛打迷糊戰，指沈慶京稱有市府官員索賄，就請沈揪出此人。說得好像京華城案與他無關。

看得出來，柯文哲真的慌了，尤其假帳案與商辦案已讓他焦頭爛額，檢調單位竟在這節骨眼兵分48路搜索威京集團主席沈慶京和台北市議員應曉薇等相關處所，且複訊後聲押沈、應兩人。柯開記者會的當下，台北地方法院正在開聲押庭，柯是否應付台下群鯊（柯曾比喻記者是嗜血鯊魚）的同時，心裡真正想的是兩人會不會被押、甚或供出對他更不利的證詞？

柯的心慌不難想像，因前副市長彭振聲在市議會的說明對他並不利。柯更擔心的是，彭在檢方的證詞是否會直指就是市長下令，才讓京華城容積率從560％史無前例地爆增為840%的超高容積率。柯心知肚明，沈、應及彭3人，只要有人把責任往柯身上推，柯就難脫貪汙圖利罪，萬一又被檢調查出對價金流，那更是本刑10年以上有期徒刑的收賄重罪。

10年前柯以台大醫師身分競逐台北市長，高舉清廉大旗，批判對手連勝文是「大連艦隊」權貴，還曾比喻太多的金錢是魔戒，戴上就脫不下來，當選市長後再批綿密政商關係是「財團拿刀叉吃人肉」。如今10年過去，昔日痛批藍綠都是垃圾、喚起小草義無反顧拚一次的阿北，顯然忘了魔戒與財團刀叉的誘惑，才會身陷如今的風暴。

民眾黨是一人政黨，成也柯，敗也柯，如今民眾黨誠信和形象重創，小草們出走，柯拖到29日才肯出面負責，想出黨主席請假3個月這招止血，其實為時已晚。柯不請辭只請假，未來3個月估計也還是「地下黨主席」，而黨內要如何調查、懲處這位主席，外界都等著看。若是3個月後，柯若無其事地再回任黨主席，如此能挽回小草們對民眾黨的信心嗎？

針對柯文哲總統大選政治獻金爭議，時任總統大選競選總幹事黃珊珊說，清查後支出短報、漏報共計340筆，總計1937萬5409元，政治獻金確實運用於選務，「沒有任何一筆錢被挪用或是不見。」但帳務混亂、錯誤顯示民眾黨內部制度的問題，這也是柯無法迴避的責任。

柯說商辦登記在他名下更容易監督，這種異於常人的辯解，不禁令人想起前總統陳水扁涉貪「海角七號」洗錢風暴時，也曾義正辭嚴的辯解錢是建國基金，但柯這樣的說法，顯然無助化解社會疑慮，反而更增添民眾的不信任感。因此，柯文哲這場記者會，不僅未替民眾黨滅火，反而徒留更多話柄；而柯文哲請假3個月的舉動，也只是把燙手山芋往後扔，注定讓星火更為燎原。

（作者為大學教師）