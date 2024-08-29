行政院長卓榮泰29日宣布由前行政院發言人陳世凱接任因外遇事件下台的前交通部長李孟諺。卓揆給出的理由是陳世凱「年輕、有學習力、肯打拚、配合良好」。有意思的卻是，卓榮泰對這個人事安排似乎也不是那麼有把握，對在場記者一連說了好幾次「你們可能比我還了解他」，「你們可能有看到我所沒看到的那些面向。」

或許卓榮泰對陳世凱的了解確實不如賴清德，畢竟陳世凱陪著賴競選總統超過了1年，他是賴的人馬；何況陳世凱也出身新潮流，是「中流」的一員，拉拔他擔任交通部長，多少可以安撫一下北流鄭文燦陷入司法之災，以及前一陣子南流拿下民進黨3席中常委帶來的黨內派系衝擊。而讓中流陳世凱主掌交通部，或許還可以從重大建設資源的分配壓制一下有意競逐大位的台中市長盧秀燕。

然而，完全沒有交通專業的陳世凱，出掌1年預算逾700億，且涉及龐大公共工程的交通部，他能否勝任，連民進黨人都說得含蓄，如民進黨發言人戴瑋姍就表示，陳世凱「可以壓得住交通部下面很多牛鬼蛇神。」這番評論恰好證明陳世凱不適任。

交通部因高度專業且牽涉的利益龐大又複雜，歷來能夠擔任部長的人選以三大類為主，第一種是一路從基層做起，熟稔交通部業務的事務官升任，第二種是相關領域的學者，第三種則是有相當資歷的政壇大老，因為政治份量夠，所以才可以鎮得住各方勢力，如葉菊蘭和林佳龍。但陳世凱三大類型都不是，上任後要如何帶人、如何推動政策，實在讓人很好奇。

賴清德上任百日前後，已悄悄進行多項人事更迭，除了陳世凱，近日較受矚目的人事案還包括前台船董事長鄭文隆被突然換掉，改由廣義「台南幫」的成大講座教授黃正弘接任，據傳中鋼、中油等公股企業的董座也將陸續換人，賴系人馬上位，應不令人意外。

此外，華膳空廚已派前民進黨立委張花冠接任，據傳圓山飯店董事長內定由葉菊蘭接任。賴政府任用新人常標榜是給年輕人機會，但張花冠已71歲、葉菊蘭76歲，早過了退休的年齡，賴清德還一路酬庸，真的有給年輕人歷練的誠意嗎？更別說賴清德延攬曾因賄選入獄的前立委陳朝龍、曾涉及#MeToo風波的顏志發、高齡98歲的舅舅童永、老師韓良誠擔任資政，還聘任因販賣偽藥遭到緩起訴的地下電台主持人康銀壽國策顧問等，引發外界高度爭議。

國營事業本該是帶動國內產業和經濟的火車頭，然而，賴清德卻把「錢多事少離家近」的高層肥缺，保留給早已沒有戰鬥力的民進黨大老們，讓他們用國家資源安心養老，可見賴政府並沒有想要好好經營、改革國營事業；又硬把政治歷練和專業都不夠的中生代，安插在統管資源、影響國家建設與發展的重量級部會，不免讓人聯想，莫非賴清德才剛上任，就已經在布局下一任，試圖讓自己人透過資源分配綁樁？而他讓充滿爭議或是年事已高的人占用資政或國策顧問，根本就是讓國之名器迅速貶值。

賴清德用人的固執和自我中心，勢必影響他的治理威望與執政成績，後遺症未來將陸續浮現。

（作者為作家）