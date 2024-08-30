在賴清德總統的鬥狠、鬥勇之下，台灣的風真透！連在台北市呼風喚雨8年的柯文哲也擋不住，逼得他不得不請假黨主席3個月，暫避風頭。也許柯現在最後悔的是當初背棄藍白合，導致今天遭到綠營追殺的後果。只是，在賴清德大刀揮舞的腥風血雨之下，他是否能夠逃過這次的風頭，全身而退，恐怕沒人敢拍胸脯替他做保證。

賴清德總統上台100天，他什麼都不用做，只要專門鬥藍白、鬥英系，即使周邊他用的人在貪腐、情色上頻頻出事，也傷不了他的一根寒毛。而柯文哲競選經費的假帳風波，卻成為賴清德找到保護自己的一個突破口，讓他識人不明的用人哲學，可以被人民輕輕放過。

柯文哲政治學沒學會

柯文哲也許是智商157的高明醫師，但是在政治學這一課，雖然當了8年的市長，就是沒學會，所以他絕對不是一個合格的政治人物，即使他自稱是墨綠，可惜他並看不透綠營操作政治的手法，更看不清綠營鬥爭的殘酷性。所以他現在必然後悔當初為何不聽馬英九的話，低下頭進行藍白合，合，也許選不上，但分，就已經注定這場總統選舉必輸，因此，藍白破局以後，剩下的選舉過程，就是垃圾時間。

現在柯文哲終於嘗到苦頭，如果當初他願意低下頭擔任藍營副手，藍營絕對比賴清德好對付，即使他出事，藍營在溫良恭儉讓之下，不至於對他下重手。但是現在落到賴清德的手中，柯文哲不傷半條命，也可能會被扒層皮。

柯文哲政治學沒學通，因為他看不懂過去有太多新創政黨如何從弱勢，走到執政之路。也許是他太聰明，以為可以跟別人不一樣，他可以一步到位。然而，從過去政治鬥爭的例子來看，中國共產黨剛成立之時，知道自己是弱勢，所以寧可低下頭，跟國民黨聯合，促成第一次孫中山的聯俄容共政策。而共產黨員也願意到農村的冷衙門蹲點，終於在毛澤東農村包圍城市的戰略下，在抗戰勝利後，不到4年時間就一舉打倒國民黨，不僅翻轉中國，也掌控整個中國的命運。

民進黨從街頭走上國家殿堂

民進黨草創初期，在戒嚴體制下，他們可以從街頭運動開始，以弱勢者的身分，在街頭上跟威權體制下國民黨的鎮暴部隊抗爭。所以，民進黨是以街頭抗爭，結合當時台灣風起雲湧的新社會運動，一起邁向執政之路。

其中，在李登輝推動民主化的過程中，民進黨即利用李登輝情結，結合新社會運動所散發出來的力量，不僅衝擊國民黨掌控的國家機器，也逐步侵蝕國民黨的國家權力，並利用國民黨的分裂競選，在相對多數下奪取執政權。

所以，任何剛成立的政黨，要想贏得執政權，必然要有策略，最好是結合其他政黨，等到自身壯大，再取而代之。但是，柯文哲的民眾黨在新創初期，不但缺乏謀略家，也缺乏彎下腰的雅量，肖想一舉成王，結果是成王不成，反成寇。

所以，這是柯文哲太過高估自己，太小看民進黨。民進黨在蔡英文執政8年後，吃銅吃鐵之下，早已壯大成一隻肥牛，所以他們有足夠的銀子打選戰。然而剛成立的民眾黨，不管是槍桿子，或是銀子都缺缺，在沒錢、沒人、沒槍桿子下，想要打出一片天，難矣。特別是，民眾黨想以柯文哲個人的魅力，就以為可以招來可用的精英來幫他打天下，可惜精英不來，來的都是烏合之眾的小草，這些缺乏革命歷練，也缺少革命感情的小草，如何能聚在一起逐鹿天下？

所以，與其怨天怨地，還不如怨自己不知政治為何物？試想，只依靠個人在台北市長任職的經驗，就想打贏纏鬥多年的藍綠兩黨，柯文哲顯然是天真了一些。只是事在人為，經歷這一次的風波之後，柯文哲若能安度難關，以後只要乖乖地跟藍營合作，不是沒有抬頭的機會。

以前，台灣選舉常會聽到一句，當選過關，落選被關。現在執政的賴清德已經改變這個宿命，高虹安選上要被關，鄭文燦也逃不過被關的命運。現在連國民黨的議員應曉薇涉嫌關說京華城，也被牽連進牢籠，柯文哲不清不楚的選舉假帳，難道逃得過賴清德的大刀伺候嗎？

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※