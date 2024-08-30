說好的一場理應轟轟烈烈的「世紀記者會」開下來，卻是毫無意外又在「自說自唱」，直白地說就是：政治獻金的帳我們都對清楚了，還有花出去的錢只有少報短報、絕對沒有挪用虛報，至於多數民眾們信不信？我小草們反正是信了就好，鞏固民眾黨基本支持者的信心這個政治目的有達成，才是開這場會記者會的目的，至於往後檢調調查結果是否符合記者會說法進而打臉，早已不在考量範圍。

柯文哲在記者會上看似冷靜的說明與問題答覆，或許在當下可以製造出完全合法的事件氛圍，本質上卻是一種遊走法律邊緣、超低或者是說毫無政治道德底線的說法，無一不是在打臉過去那個道德金身閃閃發光老是用超高政治標準酸對手的柯文哲，如今柯文哲卻也唾面自乾到自降標準，甚至降到比以往對手標準更低的下作標準來面對社會的種種質疑，簡直令人嘆為觀止。

證據就在於柯文哲猶有顏面地在記者會上的臉「金句連發」：「補助款買商辦，不像其他政黨錢轉來轉去」，「保證一毛錢都沒有進入我口袋」，「財產放在個人名下，更能被監督」，「節省人力變沒有監督」，「我還不是很圓融、世故的政治家」，「對我來說財團老闆就是一個市民」……等等太多多到數不清的「神邏輯」說法，說完還能臉不紅氣不喘神色自若依然故我。

試問，柯有臉說其他政黨錢轉來轉去沒有一毛錢進自己口袋，為何還有450萬的肖像權授權費最終會到自己的帳戶？還得等到被查到後誆稱會捐出來，而且是本來就打算要捐，只能說柯文哲沒說謊，錢只是進帳戶不是放到他的「褲子口袋」。

試問，柯文哲說財產放在個人名下，更能被監督。問題是選舉補助款進來的錢在法律上本來就是可以合法使用，有什麼好監督的？真正被民眾詬病的是柯文哲嘴巴說民眾黨沒錢，更以此為由披上「政治袈裟」四處「化緣」，從新聞已知的批露中上至財團下至小草都有被勸募的紀錄，結果柯文哲竟然拿出最低的政治道德標準，佯稱這是參考其他政黨的慣例還有民眾黨黨章的作法，來規避理應優先把錢全數且直接給民眾黨使用的最高政治標準，拿「監督」這種假議題式的說法既可笑又可嘆。

試問，如果柯文哲不是最圓融、世故的政治家，以他那長期嶄露的高傲性格，他會願意在沒有任何「特殊交情」還有那些不能明言的「選舉幫忙」（恐涉及京華城案的貪污重罪）下，在選後被沈慶京像「喊細漢」般呼來喚去地找去赫赫有名的豪宅「陶朱隱園」慰勞吃飯、唱歌？實在很難想像柯文哲是那麼「隨便」就可以找去吃飯的人。諷刺的是，沈已因京華城案遭羈押獲准，柯文哲這陣子經常推諉的說詞「識人不明」看來適用對象又多了一個。

總之，柯文哲的一切說法都只是在尋求對民眾黨支持者的「邏輯自洽」，而不是在對法律交代、對政治道德交代，更不是在對歷史交代。儘管可對社會百般閃躲，但柯躲不掉將在最短時間內面對司法作出京華城的交代。

這次記者會的說法確實已經「超越藍綠」，也替往後的政治人物劃出一條難以「超越」卻是更低的道德底線。而從大選政治獻金那些幾千萬到今也說不清的糊塗帳，又有柯妻陳珮琪選後去看上億豪宅，再到領走三分之二高達7300萬選舉補助款中拿出4300萬買下用自己名義登記的商辦，加總後隨隨便便都是兩三億的「政治生意」，現在連450萬這種「蠅頭小利」都能冒出搶占新聞版面，只能說柯文哲在打造新政治尚未成功之前，就已經成功打造出台灣政治的「鑫政治」了。（作者為自由撰稿者）

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