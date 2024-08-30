兩岸問題的主戰場從來都在台灣內部，這應該是盡人皆知的事實，而台灣內部政治形勢的快速變遷，也的確為關切兩岸和平的我們帶來了無盡的挑戰。以目前的形勢來說，是否可以稱之為危機，也許見仁見智，但無可否認的是，兩岸關係已經來到了重要的關口。此處我不擬再多做分析，許多形勢都是在座專家所熟知的，我謹依據我的觀察，做幾點簡單的歸納：

首先，必須說在兩岸關係「高政治」層次上，台灣主要政黨基本已經沒有什麼歧見，台灣內部在親美、備戰等安全議題上是一致的，美國對台灣幾個主要政黨在高政治議題的控制力也是強固的。有關美國的議題下午會討論，此處就暫不多說。其次，如果以一個操作性定義來界定台灣的統獨主張的話，台灣的主要政黨目前的統獨路線也沒有本質的歧異，基本都主張在中華民國體制的架構下，擱置或是放棄了尋求兩岸統一的可能性。如果用一個流行詞彙來說的話，也就是台灣的主要政黨都是「華獨」政黨了。其三，隨著年齡層的遞減，華獨主張的比例也越高，台灣認同問題上，從「一族一國」到「一族兩國」乃至「兩族兩國」的比例，也同樣與年齡成反比，這現象恐怕也是積重難返了。由此所造成的選票結構的變遷，也對兩岸關係走向的固化，形成了很難逆轉的態勢。這幾點，對兩岸關係的未來，都給人一種很悲觀的感受。

然而這樣的氛圍，真的已經沒有從台灣內部撼動的可能了嗎？我覺得也未必盡然，雖然我也必須說，真想撼動這個趨勢，絕對是個逆勢仰攻的作為，其難度是極大的，也必須有充分的謀略部署，但是目前也的確存在著一個重要氛圍，有助於推動這項工作，這個氛圍就是由於地緣政治的變化所帶來的兩岸格局的演變，使戰爭的可能性大幅提升，這個戰爭的氛圍，也的確在台灣內部開始醞釀出一個「兩岸不能再迴避走向和平對話」的意識。我覺得這個意識正是我們必須把握的推動兩岸關係轉向的「最後窗口」。

我想從幾個方面來說明這個氛圍與機會之窗。首先就最近輿論走向來看，多年來，由於美國雖也鼓勵兩岸對話，但是稍微了解政治的人都知道，美國從未真正希望台灣進行兩岸的政治對話，特別是觸及統一問題的對話。這不只構成了政治上的制約，也對台灣的輿論形成了某種禁制區，因此多年來除了少數人士呼籲進行政治對話外，在現實的政治場域中，從未形成輿論壓力。台灣社會也多半抱持著反正這是個無解的課題，就乾脆不碰的態度。但是隨著解放軍圍台的常態化，地緣政治的緊張，近兩年來輿論終於由親藍媒體開始，加大了呼籲兩岸政治對話的輿論壓力，親藍人士對兩岸政治對話的急迫感也在增加之中，這都是顯著的事實。最近的例子就是連馬英九先生都已經開始有了類似的呼籲。馬先生在任期間不斷迴避了這個問題，姑且不論如何評價他的昨非今是，他最近的呼籲其實正可以視為是輿論走向正在轉變的一個里程碑。

其次，從人性的角度來說，台灣社會的意識形態演變，無論原因為何，對統一問題的論證確實已經敵不過對獨立的論證了。但是對獨立的論證卻也必然敵不過對和平的期待。台灣社會當然會有人願意為獨立而戰，但是願意為獨立而戰的比例也肯定很低。我也許無法預估這個比例到底是多少，但是我們絕對可以如此設定，現在這個時刻正是進入「和平論證」的窗口期。我們可以如此想像，台灣社會正在兩種極端的和平想像之間擺盪，一種是「投降」式的和平論證，另一種則是「備戰」式的和平論證。對投降式的和平論證，台灣社會基本是抗拒的，但對備戰式的和平論證，也就是依靠美國的保護傘以求恐怖平衡式的和平論證，台灣社會其實也是焦慮的。這個時刻，其實也就正是新的、合理的、讓台灣社會既覺得不傷尊嚴，又可以避戰的和平論證出台的時刻。目前唯二的問題只是，這種新的論證出現沒有？以及這樣的論證是否能夠很快得到足夠聲量的傳播機會而已。

其三，之所以說這可能會是最後窗口，一方面是說目前兩岸的局勢真是已經很糟了，另一方面也是因為美國與民進黨政府，甚至也包括台灣其他主要政治勢力中的某些人，都會極盡所能地破壞或阻撓此一窗口的出現，這當然是對能夠提出合理的和平論證者的極大挑戰，但也同時考驗著有能力支援這一和平論證者的政治力量，對整體形勢評估的能力。在我看來，這個最後的窗口期，能夠持續的時間恐怕不會太久了，也許頂多還有一兩年的時間，一旦錯過了這個窗口期，兩岸和平對話的可能性也許就將徹底消失，雖然這未必意味著等在消失背後的就是戰爭，但屆時的局面無論如何都將不忍言了。

當然，以目前台灣的政治形勢與法律規定言，要推動合理的和平論證與兩岸和平對話，必然將遭遇重重險阻，但無論如何，國民黨對此一工作都是責無旁貸的。雖然即使在親藍媒體的輿論壓力下，國民黨是否會走上這條路，還充滿了變數，但是對真正關切兩岸和平對話的人而言，已經沒有退路，迎難而上乃是唯一的選擇。（作者為佛光大學榮譽教授，孫文學校秘書長。此文為作者在兩岸《澳門和合論壇》引言）

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